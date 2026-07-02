Walker reitera su retirada de la selección, pese al dilema defensivo de Inglaterra en el torneo. En declaraciones a The Sun, respondió a los comentarios que Rooney hizo el miércoles en BBC Sport.

Rooney insistió en que el seleccionador Tuchel debería haber contactado con Walker tras la lesión de Tino Livramento. Inglaterra ha usado ya a cinco jugadores distintos en el lateral derecho, entre ellos Declan Rice y Ezri Konsa, después de que Reece James también se lesionara.

Rooney calificó la situación de preocupante, pero Walker insiste en que su carrera internacional, que cerró en marzo tras 96 partidos, ya terminó.