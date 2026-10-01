Mancini ha lanzado un aviso antes del duelo de alto voltaje de la UEFA Nations League ante Francia, al insistir en que la Azzurra nunca se conformará con un planteamiento conservador. Italia abrió su campaña con una decepcionante derrota en casa por 0-2 ante Bélgica antes de rehacerse a lo grande con una impresionante victoria por 1-4 a domicilio sobre Turkiye, y ahora el seleccionador aspira a ganar impulso en París.

En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico expresó su determinación de ir a por el partido ante el líder del Grupo A. Mancini declaró: «Sin duda será un gran partido contra un gran equipo, lleno de jugadores extraordinarios, pero nosotros siempre queremos dar una buena imagen y haremos todo lo posible. Cuando te enfrentas a equipos tan fuertes, nunca juegas para no ganar, así que, naturalmente, siempre debemos jugar buscando la victoria. Después de eso, en un partido puede pasar cualquier cosa».