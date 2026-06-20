SEATTLE — Si lo dice Zlatan, debe ser verdad.

Cualquiera que siga su carrera sabe que suele exagerar, sobre todo cuando habla de sí mismo. Pero el viernes hablaba del equipo estadounidense, que acababa de vencer 2-0 a Australia.

Con ese triunfo, la USMNT encadenó dos victorias mundialistas por primera vez desde 1930. El 4-1 inicial ante Paraguay ya había ilusionado; el 2-0 ante Australia, con autogol de Balogun y cabezazo de Freeman, lo confirmó.

Alguien le preguntó si la selección de Estados Unidos puede ganar el Mundial. Su respuesta, breve y rotunda, fue: «Sí».









Eso es precisamente lo que el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lleva más de un año y medio intentando crear. Ha trabajado para forjar esa confianza en su equipo y en la afición. Durante semanas, los jugadores han repetido que creen en ello, porque ¿para qué jugar un Mundial si no? El viernes se notó que no estaban solos: el país también empezó a creer.

«Cada partido que jugamos, queremos ganar», afirmó el defensa Chris Richards. «No es descabellado decir que queremos ganarlo. Nos quedan muchos partidos, así que lo tomamos uno a la vez. Queremos levantar el trofeo al final».

¿Es posible? Nadie lo sabe. El Mundial es largo y, pese a la victoria, aún hay mucho por hacer. Los tres puntos ante Australia les meten en octavos, pero quizá tengan que pelear el primer puesto del grupo. Después llegan las eliminatorias, cuando la competencia se endurece y solo sobreviven los mejores.

No hay garantías, pero tampoco motivos para no soñar. Así lo creen los jugadores y quienes siguen al equipo. Incluso Zlatan lo cree, y cuanto más crezca esa confianza, más gente subirá al tren del éxito que este equipo ha construido con dos grandes resultados en casa.

«Llevamos tiempo teniendo [esta confianza]», afirmó el centrocampista Sebastián Berhalter. «No es solo ahora; siempre la hemos tenido. Es algo que ha ido creciendo desde que Mauricio se hizo cargo del equipo, y solo intentamos mantenerla».

Y añadió: «Ahora todos confían en nosotros, pero hace tres semanas nadie apostaba por nosotros. Debemos seguir haciendo lo mismo».

GOAL analiza quiénes han salido ganando y quiénes perdiendo en Seattle...