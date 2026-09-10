El Atalanta se movió con rapidez para asegurarse el fichaje de Rowe, con el objetivo de reconstruir su ataque tras la marcha de Ademola Lookman al Atlético de Madrid. A pesar de buscar consejo del internacional nigeriano, el delantero se desmarcó de las comparaciones directas.

Explicó: «En cuanto a Lookman, creo que es un gran jugador y le vi de vacaciones este verano, y hablamos un poco. No dijo más que cosas buenas del club, lo que me dio todavía más motivación antes de que empezaran a darse los movimientos. Yo ya estaba muy confiado de antes. En el campo, él tiene sus propias cualidades y yo tengo las mías, somos jugadores diferentes, somos personas diferentes, así que tengo ganas de aportar mis propias cualidades y mi contribución al equipo para ayudarnos a lograr nuestros objetivos esta temporada».