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imago-sport-1084057477.jpgFlash Press Agency
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Siempre es un placer!»: Gianluigi Donnarumma y Alessandro Bastoni silencian París con sus heroicidades

Italia
G. Donnarumma
Francia vs Italia
Francia
UEFA Nations League A

El defensa Alessandro Bastoni y el portero Gianluigi Donnarumma firmaron actuaciones destacadas mientras Italia remontaba para asegurar un empate 1-1 en la Nations League contra Francia. Bastoni marcó un brillante gol del empate en la segunda parte después de que Donnarumma realizara paradas clave en su regreso a París.

  • Bastoni y Donnarumma brillan en la resistente remontada del Paris

    Italia logró un trabajado empate 1-1 ante Francia en la UEFA Nations League en el Stade de France, remontando tras el gol inicial de Michael Olise. Una actuación defensiva dominante, liderada por Alessandro Bastoni y el portero Gianluigi Donnarumma, aseguró que el equipo de Roberto Mancini se marchara de París con un valioso punto.

    Michael Olise rompió el empate para los locales a los diez minutos de la segunda parte con un gran disparo.

    Bastoni inició una incursión por el centro en el minuto 68 y definió con calma para igualar para Italia.

  • imago-sport-1084055183.jpgLaPresse

    Donnarumma reflexiona sobre un regreso especial y una parada clave a Rabiot

    Donnarumma realizó una serie de paradas decisivas para mantener a Italia en el partido, pese a que Francia dominó la posesión. Hablando después del encuentro, el guardameta del Paris Saint-Germain destacó su difícil parada a Adrien Rabiot como su momento más exigente de la noche.

    El portero expresó su alegría por regresar a la capital francesa para jugar ante caras conocidas.

    «Siempre es un placer volver a París», contó Donnarumma a TF1. «Fue un partido especial para mí. Fue fantástico ver a tantos viejos amigos. Hicimos un gran partido. Creo que la parada al disparo de Adrien Rabiot fue la más difícil, pero estoy muy feliz de haber podido ayudar a mi equipo».

  • La solidez defensiva amplía la impresionante racha a domicilio en la Nations League

    La sólida unidad defensiva de Italia limitó a Francia a ocasiones de baja calidad durante fases de intensa presión, al generar un total de goles esperados (xG) de 1,56, superior al 1,15 de Francia. Dayot Upamecano vio una tarjeta roja en los últimos minutos para los locales tras una segunda amonestación, aunque Italia no pudo encontrar el gol de la victoria al final.

    El resultado significa que Italia solo ha perdido uno de sus últimos 12 partidos a domicilio en encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

    Donnarumma y Bastoni sostuvieron una estructura que resistió los constantes ataques de Francia.

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  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAAFP

    Italia gana impulso de cara a la próxima prueba internacional

    La selección de Mancini deja París con la confianza renovada tras demostrar disciplina estructural ante una oposición de élite. Italia centra ahora su atención en sus próximos compromisos de la Nations League mientras sigue integrando a nuevos jugadores en la dinámica del equipo.

    Francia prepara en París su próxima prueba de la jornada del lunes.

    Italia aspira a prolongar su racha de partidos sin perder a domicilio en sus próximos encuentros internacionales.

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