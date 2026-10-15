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«Siempre es la Champions League»: el entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, da más importancia a la Europa League mientras aumenta la presión
Exigir los estándares de la Champions League
El Milan viaja a Austria necesitado de un resultado que le ayude a recuperar la estabilidad después de que una dura derrota por 2-0 en casa ante el Benfica lo dejara rezagado en la clasificación de la Europa League. Aunque la Europa League suele considerarse una competición secundaria para un club con siete Copas de Europa, Amorim se niega a permitir que sus jugadores bajen el nivel. Insistió en que ni el prestigio del rival ni el del torneo deben determinar la preparación del equipo. El RB Salzburg representa una amenaza importante tras ganar su primer partido ante el Levski Sofia, y el técnico del Milan quiere que su plantilla afronte el encuentro con la misma intensidad que una gran cita europea.
«Siempre es la Champions League, todo es importante, cada detalle, cada partido es importante y difícil. El Salzburg tiene calidad técnica, así que debemos ser fuertes en las carreras, estar preparados físicamente y hacer nuestro juego», declaró Amorim a Sky Sport Italia, según recoge Football Italia.
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Dejar atrás la pesadilla del Benfica
El estado de ánimo en el vestuario ha sido motivo de debate tras los últimos reveses, pero el entrenador insta a su plantilla a mirar hacia delante en lugar de recrearse en sus errores. El ambiente tras la derrota ante el Benfica era comprensiblemente sombrío, aunque el apretado calendario no deja a los gigantes italianos tiempo para un duelo prolongado.
«El equipo está bien. Por supuesto, notaron el silencio después del partido, pero tenemos tantos encuentros que no podemos pensar en el pasado. Tenemos que centrarnos en el próximo partido, vamos a intentar ganarlo y hacer todo lo que podamos», explicó Amorim.
Amorim abraza la presión de San Siro
Tras una decepcionante racha de resultados, que incluye un reciente empate ante el Sassuolo y una pésima derrota en casa frente al Benfica, el entrenador ya se enfrenta a preguntas sobre su proyecto a largo plazo. El exentrenador del Manchester United sabe bien cuáles son las expectativas en uno de los clubes con más historia del fútbol mundial. Pese al ruido en torno a su puesto, Amorim está decidido a centrarse únicamente en el terreno de juego.
«No leo los periódicos ni veo la televisión para poder concentrarme en mi trabajo. Estamos al comienzo de algo. Evidentemente, queremos ganar más partidos y sumar más puntos. En cuanto a lo demás, es normal en un club grande», dijo Amorim.
«Todo proyecto necesita tiempo, pero hoy en día, con los medios de comunicación que cubren el fútbol, es imposible disponer de mucho tiempo, así que es necesario ganar partidos. Eso no me preocupa. Estoy centrado en ganar partidos; todo lo demás que ocurre alrededor no me preocupa».
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La juventud y las rotaciones, en el centro de atención
Con Goncalo Ramos como titular en todos los partidos hasta ahora, Amorim insinuó que podría haber cambios en la delantera, mientras el joven Francesco Camarda busca hacerse un hueco. El entrenador debe compaginar la necesidad de obtener resultados inmediatos con el desarrollo de jóvenes talentos que aún se están adaptando al enorme peso de la camiseta del Milan.
«Camarda está entrenando bien. Mañana tendrá otra oportunidad. No os diré si será titular o no, pero, como he dicho, a partir de ahora tendrá más minutos. Tenemos muchos partidos y necesitaremos a todos», reveló Amorim.
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