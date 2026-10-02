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«¡Siempre es bueno tener competencia!»: Jordan Pickford responde a su suplencia con Thomas Tuchel y confirma su mentalidad ante el desafío de James Trafford
Pickford asume el reto de ser el número uno de Inglaterra
Pickford ha sido durante mucho tiempo el indiscutible número uno de Inglaterra, consolidándose como una figura fiable bajo etapas anteriores y manteniendo su estatus a lo largo de 91 internacionalidades. Sin embargo, Tuchel ha optado recientemente por rotar sus opciones en la portería, dando a otros guardametas la oportunidad de presentar su candidatura.
En una rueda de prensa previa al próximo choque de Inglaterra contra Croacia, Pickford se mostró filosófico sobre la decisión de dejarle fuera. «Sí, no es habitual que me pase eso [estar en el banquillo] con mi club o con mi selección», dijo a los medios. «El seleccionador me explicó los motivos. Me vino bien para ver en qué punto estoy. Se trata de ser un buen compañero, de aportar buena energía al grupo, entrenar bien y asumir ese rol de liderazgo. Creo que lo he hecho realmente bien en los dos últimos partidos. No es normal para mí, pero, ante todo, el seleccionador pide que seas el mejor compañero posible. Me encanta jugar, pero si me toca mirar, solo quiero lo mejor para Inglaterra, y eso es ganar, y creo que lo llevé muy bien».
- Getty Images Sport
El ascenso de James Trafford y el grupo de porteros
La irrupción de Trafford ha dado a Tuchel un auténtico quebradero de cabeza a la hora de elegir, ya que el joven del Leeds United sigue impresionando tras su llegada a Elland Road. Aunque Pickford ha sido un fijo casi permanente con Inglaterra desde su debut en 2017, brillando en cinco grandes torneos y culminando este verano con el Mundial, donde Inglaterra logró un tercer puesto, la competencia por la titularidad se ha intensificado.
Pickford explicó que la decisión del seleccionador se basó en el desarrollo a largo plazo de la plantilla y en el estado de forma actual de quienes pugnan por un puesto, según informó la BBC. «Fue diferente, pero también llevamos ya dos años juntos en un ciclo», dijo. «Trafford empezó realmente bien en el Leeds. Hemos tenido un buen grupo a nuestro alrededor en los últimos dos años. Eso es lo que dijo el seleccionador y hay que respetar esa decisión. Personalmente, creo que siempre es bueno tener una buena competencia. Siempre he dicho en entrevistas que siempre he querido esa competencia. Tenemos una buena generación de porteros que viene pisando fuerte y es un mérito de Inglaterra tener eso, y ojalá continúe durante más tiempo».
Mantener el nivel en el Everton y en la escena internacional
Después de ver a Trafford entrar en el once inicial en la derrota de la Nations League contra España y en la victoria frente a la República Checa, Pickford está ahora listo para recuperar su sitio. Se espera que el portero del Everton vuelva a la alineación para el crucial choque del sábado con Croacia, así como para el partido de vuelta del martes contra la República Checa en Wembley.
El capitán del Everton subrayó que no tiene intención de bajar el ritmo, incluso cuando entra en una etapa más veterana de su carrera. «Siempre me exigiré al máximo en el club para ser la mejor versión de mí y seguir sumando internacionalidades», añadió durante su comparecencia ante los medios. «No puedes bajar el ritmo en ningún momento, quieres exigirte para ser quien quieres ser».
- AFP
Clasificación de los grupos de la Nations League
Inglaterra ocupa actualmente la segunda posición del Grupo C con tres puntos, empatada a puntos con la tercera clasificada, Croacia, por detrás de la líder del grupo, España, que cuenta con un pleno de seis puntos, mientras que la República Checa sigue anclada en el fondo de la tabla sin haber sumado un solo punto.
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