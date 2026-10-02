«¡Siempre es bueno tener competencia!»: Jordan Pickford responde a su suplencia con Thomas Tuchel y confirma su mentalidad ante el desafío de James Trafford

Pickford ha sido durante mucho tiempo el indiscutible número uno de Inglaterra, consolidándose como una figura fiable bajo etapas anteriores y manteniendo su estatus a lo largo de 91 internacionalidades. Sin embargo, Tuchel ha optado recientemente por rotar sus opciones en la portería, dando a otros guardametas la oportunidad de presentar su candidatura.

En una rueda de prensa previa al próximo choque de Inglaterra contra Croacia, Pickford se mostró filosófico sobre la decisión de dejarle fuera. «Sí, no es habitual que me pase eso [estar en el banquillo] con mi club o con mi selección», dijo a los medios. «El seleccionador me explicó los motivos. Me vino bien para ver en qué punto estoy. Se trata de ser un buen compañero, de aportar buena energía al grupo, entrenar bien y asumir ese rol de liderazgo. Creo que lo he hecho realmente bien en los dos últimos partidos. No es normal para mí, pero, ante todo, el seleccionador pide que seas el mejor compañero posible. Me encanta jugar, pero si me toca mirar, solo quiero lo mejor para Inglaterra, y eso es ganar, y creo que lo llevé muy bien».