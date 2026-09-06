El Arsenal demostró un gran carácter en el Emirates Stadium, superando un contratiempo inicial para sumar los tres puntos ante el Chelsea. Después de empezar por detrás en el marcador, Havertz devolvió al Arsenal al partido con el gol del empate en el minuto 25 antes de que el equipo de Mikel Arteta completara la remontada. En declaraciones a BBC Match of the Day tras el pitido final, el delantero alemán expresó su satisfacción por el resultado y el esfuerzo colectivo: "Siempre es bonito ganar en casa contra un rival de Londres. Fue un partido duro, pero a lo largo de los 90 minutos merecimos ganar ese partido".

La victoria fue especialmente dulce para el Arsenal, que tuvo que superar un complicado tramo inicial. Havertz mantuvo su brillante arranque de temporada al marcar su tercer gol en cuatro apariciones en todas las competiciones con el Arsenal. Pese a la presión inicial propia del ambiente de un derbi, el conjunto local mantuvo la calma para lograr tres victorias en sus tres primeros partidos de liga, igualado con el Manchester City en lo más alto de la clasificación.