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«Siempre en mi corazón»: la leyenda del Milan Andriy Shevchenko lanza un emotivo mensaje a su ex club y a una Italia en apuros
Shevchenko respalda el resurgir italiano
El legendario exdelantero ucraniano compartió su visión sobre la situación del fútbol italiano, que lucha por recuperar su prestigio mundial. En el frente doméstico, el Milan de Ruben Amorim es quinto en la Serie A con 11 puntos en sus cinco primeros partidos. Mientras tanto, la selección italiana afronta un periodo de transición bajo las órdenes de Roberto Mancini tras su fracaso al no clasificarse para tres Mundiales consecutivos desde 2018.
- LaPresse
El héroe ucraniano profesa una afición de toda la vida
En una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, a Shevchenko le preguntaron por su conexión duradera con el fútbol italiano y por su opinión sobre su antiguo club, el Milan. Confirmando sus profundos vínculos emocionales, el exjugador de 49 años declaró: "El Milan siempre está en mi corazón y siempre seré su aficionado. E Italia también está siempre en mi corazón; es mi segunda casa. No lo digo para agradar a nadie, sino porque es verdad".
Preguntado además por la difícil etapa que atraviesa el fútbol italiano y por el bajón continuo de la selección nacional, el exganador del Balón de Oro añadió: "No os quejéis demasiado; superaréis este momento. Valorad vuestra historia y recordad que tenéis muchísimo talento dentro; solo necesitáis cambiar unas pocas cosas y volveréis a arrancar. También tenéis a las personas adecuadas para hacerlo".
Mancini supervisa una importante reconstrucción generacional
El optimismo de Shevchenko va en línea con una profunda reestructuración liderada por Mancini y el director técnico Claudio Ranieri, que asumieron el mando tras la salida del seleccionador Gennaro Gattuso en abril de 2026. El allenatore citó de inmediato a nueve debutantes, dando paso a una nueva hornada de jóvenes promesas, entre ellas Michael Kayode, Honest Ahanor y Samuele Inacio, para impulsar la regeneración de la plantilla. Este enfoque valiente está diseñado para sentar las bases a largo plazo y devolver a la tetracampeona del mundo su estatus en la escena global.
- IPA Sport
Italia afronta un exigente calendario otoñal
Italia pondrá a prueba de inmediato a su nueva generación en la UEFA Nations League al recibir a Bélgica antes de afrontar exigentes viajes a Turquía y Francia. Este apretado calendario otoñal ofrece a Mancini el baremo ideal para moldear su plantilla antes de cerrar la ventana internacional ante Turquía el 5 de octubre. Mientras tanto, el Milan retomará sus compromisos nacionales con una visita al Sassuolo el 11 de octubre, con el objetivo de mantenerse cerca de la cima de la Serie A.
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