«Siempre digo Inglaterra»: José Mourinho habla de los favoritos al Mundial y de por qué quiere que sus estrellas del Real Madrid PIERDAN en Norteamérica

Para respaldar su argumento de que Inglaterra tiene la calidad necesaria para llegar lejos en Norteamérica, Mourinho añadió: «El Arsenal perdió la final de la Liga de Campeones, pero llegó hasta allí. El Crystal Palace ganó la Conference League. El Aston Villa ganó la Europa League. Aparte del Barcelona, el Bayern, el Real Madrid y el París Saint-Germain, los mejores jugadores están en Inglaterra.

Cuando se pierde en penaltis, se habla de detalles: ellos cayeron así en la Euro 2004 ante Portugal, que también les venció desde los once metros. Los penaltis son solo detalles.

«Los medios ejercen más presión que nadie y eso influye en los aficionados. Expectativas y responsabilidad. No lo soportaron. Siempre han tenido buenos entrenadores y ahora tienen otro. Por eso creo que pueden ganar el Mundial».