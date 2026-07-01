Yamal ha expresado su ilusión por jugar con Álvarez en el Barcelona. Desde la concentración de la selección española, el extremo afirmó en «El Larguero» que la plantilla blaugrana recibiría con los brazos abiertos al delantero del Atlético si fichara este verano.

«Ahora mismo no pienso mucho en ello, pero espero que así sea, porque es un gran jugador», afirmó Yamal al ser preguntado por el posible fichaje. «Si viene, le recibiremos con los brazos abiertos. Vendría al mejor club del mundo, con la mejor afición y a la mejor ciudad, en mi opinión. Si yo fuera él, lo haría. Si quiere venir, le estamos esperando, adelante».



