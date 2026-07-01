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«¡Si yo fuera él, lo haría!» - Lamine Yamal respalda a Julián Álvarez para que fiche por el Barcelona procedente del Atlético de Madrid
Yamal le hace su propuesta a Álvarez
Yamal ha expresado su ilusión por jugar con Álvarez en el Barcelona. Desde la concentración de la selección española, el extremo afirmó en «El Larguero» que la plantilla blaugrana recibiría con los brazos abiertos al delantero del Atlético si fichara este verano.
«Ahora mismo no pienso mucho en ello, pero espero que así sea, porque es un gran jugador», afirmó Yamal al ser preguntado por el posible fichaje. «Si viene, le recibiremos con los brazos abiertos. Vendría al mejor club del mundo, con la mejor afición y a la mejor ciudad, en mi opinión. Si yo fuera él, lo haría. Si quiere venir, le estamos esperando, adelante».
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Simeone, dispuesto a autorizar la salida
El interés por el internacional argentino surge en un momento tenso en Madrid. Según algunos informes, Diego Simeone habría perdido la paciencia con el delantero tras sus intentos públicos de forzar su marcha a un rival de La Liga. El técnico, conocido por exigir total compromiso, estaría dispuesto a dejarlo marchar para preservar la unidad del vestuario.
Álvarez ya avisó que quiere marcharse tras dos cursos con el ‘Cholo’. A pesar de sus números, busca ser el referente ofensivo que el Barça le promete de cara al futuro.
El consenso en el vestuario del Camp Nou
Yamal no es el único peso pesado del Barcelona que se ha pronunciado sobre la posible llegada del exjugador del Manchester City. El centrocampista Pedri admitió que quiere a los mejores jugadores en el club, aunque reconoció que aún hay obstáculos económicos antes de formalizar el acuerdo.
Se informa que el club prepara una oferta millonaria para fichar a su principal objetivo, visto como el sucesor ideal de Robert Lewandowski. Sin embargo, la directiva debe resolver su compleja situación financiera para cumplir con las exigencias del Atlético, que pide una prima por vender a un rival directo en la lucha por La Liga.
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Empate en la capital
El Atlético resiste: prefiere vender a su estrella al extranjero y blindarlo con una alta cláusula. Negociar un término medio será el reto de Laporta y Deco este verano.
Por ahora, la saga amenaza con ser la gran noticia del mercado posmundial. Con Yamal y otros compañeros tendiendo la alfombra roja, la directiva azulgrana está obligada a buscar los fondos para traer al Camp Nou a uno de los delanteros más codiciados y acabar con su etapa en Madrid.