«¡Si vuelves así, es impresionante!»: Mark van Bommel celebra el cargo de seleccionador de Bélgica y la convocatoria de su hijo Ruben con Países Bajos

Mark van Bommel celebró el viernes un hito histórico familiar al dar su primera convocatoria como seleccionador de Bélgica, mientras que su hijo Ruben van Bommel recibió su primera llamada con Países Bajos. El nuevo seleccionador de la Oranje, Xavi Hernandez, incluyó al delantero de 22 años del PSV en su lista de 26 jugadores junto a otro debutante, Gjivai Zechiel.

El técnico neerlandés de 49 años habló de su propio debut como seleccionador de Bélgica mientras reaccionaba al salto internacional de su hijo.

Ruben se incorporará a la concentración de la selección neerlandesa en Zeist el lunes por la tarde, 21 de septiembre.