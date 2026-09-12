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«Si vuelve a pasar, ¡la tiraré!» - El defensa del Arsenal Gabriel, deseoso de tener otra oportunidad de lanzar un penalti en una final de la Champions League tras el desconsuelo ante el PSG
La revancha, en la mente de Gabriel
Gabriel ha insistido en que está listo para volver a asumir la responsabilidad desde los once metros, pese a su pesadilla en la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. El defensa brasileño vio cómo su penalti decisivo se marchaba por encima del larguero en la tanda de la temporada pasada, lo que dio al conjunto parisino su segunda corona europea consecutiva después de que Eberechi Eze también fallara para el Arsenal.
Gabriel dijo a ESPN Brasil: "No podía permitir que un solo penalti fallado borrara todo lo que había logrado durante la temporada", dijo Gabriel. "Solo le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber estado allí en ese momento; es parte del fútbol. Tengo muchas ganas de tener otra oportunidad. Si vuelve a pasar, estaré ahí y, si tengo que tirar el penalti, lo tiraré. Eso es todo".
- AFP
Gratitud a la afición del Arsenal
La línea defensiva del Arsenal fue la base de su éxito la temporada pasada, al encajar solo siete goles durante una exigente trayectoria europea, y Gabriel no tiene ninguna duda sobre quién los sostuvo. Añadió: "Solo tengo que dar las gracias a los aficionados. Desde la final, no he dejado de recibir mucho apoyo por su parte. Fueron increíbles, enviando mensajes muy positivos. Pero, como he dicho, esto forma parte del fútbol. Estoy aquí, y no es la primera vez que pasa algo así".
La sintonía entre la plantilla de Arteta y la afición del norte de Londres ha alcanzado su punto álgido, impulsada por una histórica campaña nacional. Aunque el trofeo de la Champions League se resistió, el Arsenal por fin puso fin a su sequía de 22 años para recuperar la corona de la Premier League, y vuelve a tener toda la pinta de ser aspirante al título esta vez también. Para Gabriel, su condición de ídolo de culto permanece intacta; el vínculo entre el defensa y la afición es más fuerte que nunca, al margen del drama de altos vuelos vivido en Europa.
Escapando de la polémica en el derbi londinense
Aunque su aventura europea terminó entre lágrimas, la temporada doméstica de Gabriel no ha estado exenta de su propia dosis de drama. El defensa estuvo recientemente en el centro de un acalorado debate tras una victoria sobre el Chelsea en la que evitó por poco la expulsión. Los comentaristas se quedaron perplejos cuando siguió sobre el césped después de una entrada a gran altura sobre el portero del Chelsea Emiliano Martinez. Wayne Rooney fue especialmente contundente sobre el incidente y sugirió que el brasileño tuvo suerte de librarse del castigo en los primeros compases del derbi londinense.
«Realmente no lo ves a primera vista, pero luego, cuando ves una repetición y la ralentizan», explicó Rooney en Match of the Day, de la BBC. «Martinez tiene el balón en las manos y Gabriel le golpea la cabeza con la bota, levanta la pierna y va muy por encima. Tiene muchísima suerte de seguir sobre el campo».
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Aprovechando el éxito en la Premier League
El rodillo del Arsenal de Arteta llega este sábado al Stadium of Light, poniendo en juego su inicio perfecto de temporada en la Premier League ante un Sunderland muy sólido. El español ha sido elogiado por su revolución cultural en el norte de Londres, una transformación impulsada por su característico pensamiento «fuera de la caja».
Arteta admitió recientemente haber orquestado un «caos controlado» durante la pretemporada, saboteando de forma intencionada las rutinas del equipo para poner a prueba la fortaleza mental de su plantilla. Por ahora, la apuesta está dando resultado, con el Arsenal superando las primeras semanas con una nueva sensación de compostura implacable.
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