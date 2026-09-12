Gabriel ha insistido en que está listo para volver a asumir la responsabilidad desde los once metros, pese a su pesadilla en la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. El defensa brasileño vio cómo su penalti decisivo se marchaba por encima del larguero en la tanda de la temporada pasada, lo que dio al conjunto parisino su segunda corona europea consecutiva después de que Eberechi Eze también fallara para el Arsenal.

Gabriel dijo a ESPN Brasil: "No podía permitir que un solo penalti fallado borrara todo lo que había logrado durante la temporada", dijo Gabriel. "Solo le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber estado allí en ese momento; es parte del fútbol. Tengo muchas ganas de tener otra oportunidad. Si vuelve a pasar, estaré ahí y, si tengo que tirar el penalti, lo tiraré. Eso es todo".



