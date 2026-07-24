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«¡Si Vinnie Jones puede ser actor!» - Cristiano Ronaldo recibe apoyo para saltar a Hollywood en lugar de comprar un club de fútbol
Ronaldo busca llegar a 1.000 goles antes de retirarse.
Por ahora, Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, sigue bajo contrato con el Al-Nassr, campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí. Le quedan 12 meses para cumplir el contrato más lucrativo del fútbol mundial. El delantero, de 41 años, aún tiene objetivos que alcanzar.
Su gran objetivo es llegar a los 1.000 goles oficiales, y además aspira a compartir campo con su hijo Cristiano Junior si este logra llegar al primer equipo.
Podría extender su contrato hasta mediados de los 40, pues su carrera internacional (223 partidos y 146 goles) sigue activa. No descarta la Euro 2028 ni el Mundial 2030 en Portugal.
Llegará el día en que deba colgar las botas, y entonces podría marcharse a Estados Unidos para reavivar su rivalidad con Lionel Messi en la MLS, quizá en California.
Ese movimiento le abriría las puertas de Hollywood, donde ya ha dado sus primeros pasos con la creación de su propio estudio y su enorme tirón mediático lo convierte en candidato ideal para superproducciones destinadas a audiencias globales.
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¿Se convertirá Ronaldo en actor de Hollywood?
Al ser preguntado sobre si Ronaldo seguirá ese camino, su antiguo compañero en el Manchester United, Silvestre —en declaraciones concedidas por cortesía de BetVictor Online Casino— declaró aGOAL: «Para él no hay límites. Todo lo que toca se convierte en un negocio de éxito.
«Hace tiempo, en los premios de Dubái, dijo que le gustaría ser actor. Creo que ese será su próximo paso. Si Vinnie Jones pudo, un tipo tan guapo como Cristiano seguro que también».
¿Podría Ronaldo ganar un Óscar en el futuro?
El campeón del Mundial Emmanuel Petit ya opinó sobre la incursión de Ronaldo en la actuación y la posibilidad de que gane premios más prestigiosos: «Lo sorprendente es que no veamos a más deportistas en el cine. Vemos raperos, influencers y otras celebridades dedicándose al cine, pero no deportistas. ¿Por qué?
Nosotros también entretenemos al público. En el deporte tenemos el carácter necesario. Sé que Eric Cantona lo ha hecho, y también Vinnie Jones, David Ginola y Frank Leboeuf. ¿Por qué no pueden hacerlo más?
Me alegro por Ronaldo; tiene el carisma necesario. Es la persona más famosa en las redes sociales. ¿Te imaginas si estuviera rodeado de grandes estrellas de Hollywood? No tendría nada que demostrarles. Podría decir: “Sé que eres una gran estrella, pero yo soy Cristiano Ronaldo. Probablemente soy uno de los mejores futbolistas de la historia. Soy multimillonario. He ganado todo en el fútbol. ¿Y tú quién eres?».
¿Los Óscar? Algún día. Se podría hacer una película sobre su vida. Nunca he visto a nadie más fuerte mentalmente. Es el ser humano más poderoso que he visto en ese aspecto».
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Ronaldo, que bate récords, acalla a todos los escépticos
Ronaldo ha acallado escépticos y logrado sus metas. Si va a Hollywood, también triunfará.
Hoy parece descabellado verle recoger un Óscar, pero pocos pronosticaron sus logros en el fútbol, así que todo es posible para una de las celebridades más reconocidas del planeta.
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