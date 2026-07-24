«¡Si Vinnie Jones puede ser actor!» - Cristiano Ronaldo recibe apoyo para saltar a Hollywood en lugar de comprar un club de fútbol

Por ahora, Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, sigue bajo contrato con el Al-Nassr, campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí. Le quedan 12 meses para cumplir el contrato más lucrativo del fútbol mundial. El delantero, de 41 años, aún tiene objetivos que alcanzar.

Su gran objetivo es llegar a los 1.000 goles oficiales, y además aspira a compartir campo con su hijo Cristiano Junior si este logra llegar al primer equipo.

Podría extender su contrato hasta mediados de los 40, pues su carrera internacional (223 partidos y 146 goles) sigue activa. No descarta la Euro 2028 ni el Mundial 2030 en Portugal.

Llegará el día en que deba colgar las botas, y entonces podría marcharse a Estados Unidos para reavivar su rivalidad con Lionel Messi en la MLS, quizá en California.

Ese movimiento le abriría las puertas de Hollywood, donde ya ha dado sus primeros pasos con la creación de su propio estudio y su enorme tirón mediático lo convierte en candidato ideal para superproducciones destinadas a audiencias globales.