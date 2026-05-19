«Si tuviera eso, podría marcar más goles»: el delantero del VfB Deniz Undav envidia a una estrella del FC Bayern

Si ganan en el Olímpico de Berlín, Undav ya sabe qué comerá: «Si ganamos, todos nos comeremos un döner. Antes miraré en YouTube los cinco mejores de la ciudad para elegir el mío», dijo el delantero.

Dos días antes de la final de la Copa, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, anunciará el jueves la lista para el Mundial 2026. A pesar de algunos titulares negativos sobre su relación con el técnico, Undav tiene muchas opciones de estar en ella y afirmó: «Si estoy en la convocatoria, estaré encantado». «No hay nada más bonito que jugar con tu selección; ese siempre ha sido mi objetivo. En la Euro ya me alegré muchísimo, aunque solo fueran siete minutos».

Debutó con la absoluta en marzo de 2024, en la victoria 2-0 sobre Francia, y meses después integró la lista para la Eurocopa 2024, jugando unos minutos ante Hungría (2-0).