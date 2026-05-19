«En el manejo del balón y las asistencias soy muy bueno, pero él tiene una gran serenidad ante la portería. Esa frialdad», comenzó Undav su elogio a Kane en la entrevista con Sky.
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«Si tuviera eso, podría marcar más goles»: el delantero del VfB Deniz Undav envidia a una estrella del FC Bayern
Sobre el jugador de 32 años, máximo goleador de la Bundesliga en tres temporadas consecutivas desde su llegada a Múnich, Undav destaca: «Antes de cada disparo se toma un segundo, respira y luego dispara. Esa calma ante la portería es clave para un delantero, así los tiros salen más precisos».
El internacional alemán añade: «Si entrenas eso todos los días, te vuelves implacable; si yo tuviera un poco de eso, marcaría más goles».
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Deniz Undav, antes de la final de la Copa contra el Bayern: «Podemos ponerles nerviosos».
Kane ha marcado 58 goles en 50 partidos esta temporada. Con 36 tantos en la Bundesliga, el capitán inglés ayudó al Bayern a retener el título.
Undav, segundo en la tabla de goleadores con 19 tantos, promedia una marca notable. En 45 partidos suma 25 goles y 14 asistencias, cifras que ayudaron al VfB a alcanzar la Champions.
El sábado, Undav y su equipo buscan cerrar una gran temporada batiendo al FCB en la final de la Copa DFB. «Hay un claro favorito: el Bayern. Pero en un partido puede pasar de todo», afirmó Undav. «Nos estamos preparando bien, sabemos lo bueno que es el Bayern. Sabemos que podemos incomodarlos, que podemos ponerlos nerviosos».
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Deniz Undav espera que el «Döner» le dé la victoria en Berlín
Si ganan en el Olímpico de Berlín, Undav ya sabe qué comerá: «Si ganamos, todos nos comeremos un döner. Antes miraré en YouTube los cinco mejores de la ciudad para elegir el mío», dijo el delantero.
Dos días antes de la final de la Copa, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, anunciará el jueves la lista para el Mundial 2026. A pesar de algunos titulares negativos sobre su relación con el técnico, Undav tiene muchas opciones de estar en ella y afirmó: «Si estoy en la convocatoria, estaré encantado». «No hay nada más bonito que jugar con tu selección; ese siempre ha sido mi objetivo. En la Euro ya me alegré muchísimo, aunque solo fueran siete minutos».
Debutó con la absoluta en marzo de 2024, en la victoria 2-0 sobre Francia, y meses después integró la lista para la Eurocopa 2024, jugando unos minutos ante Hungría (2-0).
Las estadísticas de Deniz Undav con el VfB Stuttgart
Juegos
116
Goles
57
Asistencias
30