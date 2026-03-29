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Mauricio Pochettino, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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«Si tiene que pasar, que pase ya»: la selección estadounidense aprende una dura lección tras el tormento infligido por Jeremy Doku a su defensa; ganadores y perdedores de la derrota por 5-2 ante Bélgica

Winners & losers
USA
Belgium
FEATURES
USA vs Belgium
Amistosos
C. Pulisic
M. Turner
W. McKennie

Los errores defensivos y un Jeremy Doku que no estaba en su mejor momento dejaron en evidencia a la selección estadounidense en una abultada derrota ante Bélgica, lo que ha suscitado nuevas preocupaciones de cara al Mundial.

ATLANTA -- No es fácil encontrar matices en una derrota por 5-2, pero después de que la selección masculina de Estados Unidos fuera goleada por Bélgica el sábado, el seleccionador Mauricio Pochettino se esforzó por encontrarlos de todos modos.

Había mucho que analizar. La defensa estadounidense cometió muchos errores y careció de intensidad, mientras que el remate dejó mucho que desear. Y en los momentos más decisivos, Estados Unidos no solo se quedó en blanco, sino que cedió el control a Bélgica, que les castigó una y otra vez. A Pochettino y a su cuerpo técnico no les faltarán lecciones que aprender, aunque se les acabe el tiempo para hacerlo.

Ahí es donde Pochettino llegó a la parte de los matices, sin embargo. El marcador no lo decía todo, afirmó, y su homólogo, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, se mostró de acuerdo. Durante gran parte del partido, la selección estadounidense estuvo a la altura de Bélgica. El problema fue que, en los momentos en que no lo estuvo, Bélgica se lo hizo pagar, sumando un total de goles que resultaría preocupante a pesar de los aspectos positivos de los estadounidenses. 

«Es cierto que los datos a veces dicen poco», dijo Pochettino, «y, sí, se pueden manipular como se quiera, pero es cierto que, cuando pierdes 5-2, no puedes decir nada para convencer a la gente de que hubo aspectos positivos. La cuestión es que hay aspectos positivos que estamos viendo ahora en el vestuario, y a partir de ahí podemos construir».

Hay mucho por construir. Tras un otoño prometedor, las deficiencias de la selección estadounidense volvieron a salir a la luz el sábado en Atlanta. Fueron lentos en el cierre, carecieron de intensidad y tuvieron dificultades para comunicarse. Y en los momentos en los que se podía decidir el partido, fueron demasiado ingenuos. Bélgica —al igual que la selección de Países Bajos que eliminó a EE. UU. en el último Mundial— fue capaz de «sufrir», como dijo Matt Turner, manteniéndose organizada y disciplinada cuando importaba. EE. UU., por el contrario, se desmoronó en cuanto el partido exigió lo mismo.

¿Podría ser, entonces, algo positivo que esto haya ocurrido ahora? Quizás. No es necesariamente un indicio de lo que está por venir, ya que las derrotas sufridas en septiembre del ciclo anterior contra Arabia Saudí y Japón tuvieron poco impacto en la trayectoria final del equipo en el Mundial. En definitiva, puede que esto no sea más que un pequeño bache. Podría ser una lección. O podría ser un anticipo preocupante. En última instancia, nadie lo sabrá con certeza hasta este verano.

«Creo que podemos llegar con la idea errónea de que somos muy buenos, muy guapos, vamos muy bien vestidos, somos estadounidenses», dijo Pochettino. «Está bien sentir esto si queremos ganar el Mundial, si queremos pasar de la fase de grupos y si queremos ganar a Paraguay. Si queremos ganar a este tipo de rivales, ¿crees que ellos no van a luchar?».

«Siempre es mejor que este tipo de resultado se produzca ahora», añadió. «Por supuesto, prefiero otro resultado, pero si tiene que pasar, que pase ahora, porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos partidos».

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  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUMAFP

    PERDEDOR: La defensa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    No hay nadie a quien culpar. Se trata de un fracaso colectivo, ya que se necesitó el esfuerzo de todo el equipo para rendirse de la forma en que lo hizo la selección estadounidense.

    «Bajamos un poco la intensidad», dijo Pochettino tras el partido. «En otras jugadas, tuvimos superioridad, pero no fuimos lo suficientemente agresivos, como en la jugada del primer gol. En esa jugada, creo que teníamos a 10 jugadores dentro del área, pero no fuimos lo suficientemente agresivos. Tenemos que mantener esa energía durante todo el partido. Creo que ese es el reto. Ese reto es una buena llamada a la realidad para nosotros, porque ahora es el momento de vivir este tipo de situaciones».

    Tal y como señala Pochettino, la avalancha de goles de Bélgica se debió en gran medida a errores colectivos. Aparte del penalti, que según Pochettino fue dudoso desde el principio, todos los demás goles de Bélgica se caracterizaron por algún tipo de fallo colectivo. Los jugadores se desplazaron en la dirección equivocada, los defensas de apoyo no presionaron y se dejó demasiado espacio a los tiradores para moverse. No se trata de un fallo individual, sino más bien de un fallo de un grupo de individuos.

    ¿Habría cambiado algo si el defensa central estrella Chris Richards hubiera estado en forma? Quizás, pero, de nuevo, no se trató de un fallo de un solo jugador. La zaga, el centro del campo y el ataque de la selección estadounidense contribuyeron por igual, y cada unidad tendrá que aumentar la intensidad y la comunicación si quiere evitar un destino similar contra Portugal.

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    GANADOR: Jeremy Doku

    Imposible de marcar. No hay mucho más que decir. A veces, un equipo se encuentra con un extremo valorado entre 50 y 100 millones de dólares que hace picadillo a todos tus defensas.

    La selección estadounidense lo vio a principios de otoño contra Son Heung-Min, y lo volvió a ver el sábado. A este nivel, un extremo puede dominar un partido. Doku hizo precisamente eso, superando a los defensas a su antojo y atrayendo tanta atención que el resto del ataque de Bélgica se abrió a su alrededor.

    «Hay jugadores como Doku, que pueden ponerte en aprietos de diferentes maneras», dijo Tim Weah, quien fue el principal responsable de marcar a la estrella del Manchester City. «Intentar colocar a más jugadores en la zona donde sabes que no tiene libertad para acercarse a nuestro área y regatear. Esas son pequeñas cosas que se pueden ajustar en los entrenamientos. Creo que es la primera vez que jugamos contra un extremo tan prolífico como él».

    En su rueda de prensa posterior al partido, Pochettino elogió a Weah por cómo se enfrentó a Doku, señalando en cambio la falta de apoyo a su alrededor. El plan de juego consistía en defender a Doku en bloque, pero con demasiada frecuencia la comunicación falló, lo que le permitió aislar a un defensa y hacer lo que mejor sabe hacer: regatear. 

    Es un oportuno recordatorio de lo que Estados Unidos podría encontrarse este verano. Jugadores como este son la base del Mundial, y Estados Unidos se enfrentará a muchos más como él.

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    GANADOR: Weston McKennie

    Parecerá que el gol de McKennie se marcó hace una eternidad. El partido era muy diferente en ese momento, y el ambiente no se parecía en nada al que acabó reinando en la selección estadounidense.

    Sin embargo, el gol fue importante, porque confirmó algo que Estados Unidos necesitaba ver: que el McKennie de la Juventus está en forma.

    McKennie ha sido crucial para la Juve esta temporada, marcando goles decisivos en los momentos más importantes. Lo hizo el sábado, corriendo hacia el segundo palo sin oposición y rematando con facilidad. Fue otro ejemplo de lo peligroso que es McKennie en las jugadas a balón parado y de lo rápido que puede cambiar un partido en general

    Todo lo que vino después hizo que ese momento pareciera insignificante. La atención, con razón, se centrará en los goles de Bélgica, no en el primer tanto de la selección estadounidense. Aun así, si hubo algo positivo, fue Weston McKennie: un recordatorio de lo importante que será, ya que este equipo se apoyará más en él de cara al Mundial.

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    PERDEDOR: Christian Pulisic

    Si bien el buen estado de forma de McKennie es indiscutible, el de Christian Pulisic sí que ha sido objeto de dudas. Esas dudas no se despejaron el sábado.

    A Pulisic no le faltaron ocasiones contra Bélgica. Realizó tres disparos, pero todos menos uno se fueron fuera. En otro momento, Pulisic habría marcado uno, quizá dos. Esta vez no fue así, y eso tuvo sus consecuencias. Justo unos instantes después de que Pulisic fallara una ocasión, Bélgica contraatacó y marcó el gol que le dio la ventaja.

    «Siento que podría haberlo hecho mejor en una de esas ocasiones», dijo. «Es frustrante para mí. Ha sido una racha difícil, pero tengo confianza en mi juego y me siento bien creando ocasiones. Solo tengo que mantener una actitud positiva y seguir adelante, pero tengo que ser más certero, sin duda, en esos momentos, porque si fallas eso, ellos aprovechan para marcar y eso cambia el partido».

    Sin embargo, no está entrando en pánico. A estas alturas de su carrera, Pulisic ha pasado por todo tipo de rachas, buenas y malas. Las cosas siempre dan un giro, de una forma u otra.

    «Sé que puedo golpear un balón con la rodilla y que entre», afirma. «Las cosas cambiarán. No voy a entrar en pánico ahora. Para este verano, las cosas habrán cambiado. Eso es todo lo que puedo hacer: ser positivo».

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    GANADORES: Patrick Agyemang y Ricardo Pepi

    Pochettino insistió en la necesidad de mantener un alto nivel de intensidad. Y eso es precisamente lo que le aportaron sus dos delanteros suplentes.

    Con el tiempo agotándose, el dúo se combinó para crear un último momento positivo que ayudó a EE. UU. a terminar el partido con una nota relativamente alta. Pepi presionó y recuperó el balón, desviando un pase directamente hacia Agyemang. El delantero del Derby County no falló y, desde corta distancia, envió el balón al fondo de la red para recortar distancias.

    «Cuando sales del banquillo, quieres dejar huella», declaró Pepi tras el partido. «Ya sea dando una asistencia o marcando un gol, en mi cabeza solo estoy listo para ayudar al equipo. Dar asistencias o marcar, ese es mi trabajo».

    Tanto Pepi como Agyemang cumplieron con su trabajo el sábado. Será interesante ver qué tipo de oportunidades tienen para volver a hacerlo en el partido del martes contra Portugal.

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    PERDEDOR: Matt Turner

    Cuando se le preguntó por los goles tras el partido, Pochettino dijo que no se le podía culpar a Turner. Tiene razón. ¿Podría Turner haberlo hecho mejor en uno o dos de ellos? Sin duda, pero entre los cinco goles de Bélgica no hubo ningún error garrafal.

    Turner, sin embargo, sabe cuál es la situación. En sus dos últimas apariciones con la camiseta de la selección estadounidense, ha tenido que sacar el balón del fondo de la red en nueve ocasiones. Es una cifra dura, pero es real, y Turner sabe que es difícil pasarla por alto.

    «Al final, el marcador es el que es», dijo Turner. «Es frustrante porque la imagen no es buena cuando encajas cinco goles. Creo que eso significa que, en la zona de área, en ambos lados, podemos hacerlo mejor».

    ¿Y ahora qué le espera a Turner? Para empezar, no dudó en reconocer que tiene que mejorar. Espera tener otra oportunidad, aunque el tiempo se acaba de cara al Mundial.

    «Siempre voy a evaluarme con mucha objetividad», dijo. «Me he puesto aquí delante y me he criticado muchas veces, pero esta noche sentí que tuve algunos momentos buenos. Pude hacer algunas buenas paradas, pero ojalá pudiera haber evitado uno o dos de los goles, porque no creo que el marcador reflejara el equilibrio o el desarrollo del partido».

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    PERDEDOR: Conflictos entre kits

    No es el aspecto más relevante de este partido, pero sí uno que influyó en el encuentro.

    Esto es lo que pasó: antes del partido, ambos equipos presentaron fotos de sus equipaciones para que el árbitro las aprobara. Luego, el día del partido, se volvieron a inspeccionar ambos conjuntos de uniformes. Todo recibió el visto bueno y ambos equipos jugaron con las camisetas previstas, pero a los pocos segundos de comenzar el partido, quedó claro que las equipaciones planteaban un problema. Las camisetas eran demasiado similares, y la combinación de los pantalones cortos azules de la selección estadounidense y los calcetines azules de Bélgica tampoco ayudó mucho.

    Técnicamente, cualquiera de los dos equipos podría haberse cambiado de camiseta en la segunda parte. Por desgracia, esa no era una opción. Las equipaciones alternativas de Bélgica ya se habían enviado a Chicago, sede de su próximo partido contra México, lo que significaba que ambos equipos simplemente tuvieron que conformarse con las camisetas tal y como estaban.