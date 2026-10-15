Tras regresar de una cesión al Lyon francés, el delantero sigue vinculado al Real Madrid hasta junio de 2030 y ya ha despertado un gran interés en dos clubes de la Serie A, el AC Milan y la Roma. Sin embargo, ESPNinforma de que el presidente del club, Florentino Perez, y la directiva del Bernabéu se oponen por completo a autorizar una salida prematura, mientras que Mourinho está decidido a dar al joven más oportunidades en el primer equipo.

Sobre las especulaciones en torno a su futuro y su relación con el entrenador portugués, Endrick explicó: «Voy día a día. Si tengo que irme en enero, me iré; si tengo que quedarme, me quedaré. Haré lo que Dios ponga en mi corazón. Estoy muy agradecido a Mourinho. Es uno de los primeros entrenadores que de verdad ha hablado conmigo. Confío en él con los brazos abiertos. Mientras esté aquí, mi trabajo no consiste en jugar para que gane el entrenador, sino para el Real Madrid. Pero, por todo lo que está haciendo por mí, voy a luchar por él y por el Real Madrid».

En vísperas del duelo contra la Roma, Mourinho descartó una salida en invierno y declaró a TNT Sports: «Que se olviden, que se olviden. Que se olviden los clubes interesados. Más les vale sentarse; de lo contrario, se cansarán de esperar. Es un jugador al que quiero mucho, con un potencial increíble. Es muy importante para nosotros. Cualquiera que esté interesado en él tendrá que enfrentarse seriamente a mí, porque creo que no necesita salir cedido y que tendrá un éxito enorme aquí».