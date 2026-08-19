Mientras Nwaneri se perdió la victoria en la Community Shield, Lewis-Skelly firmó una actuación magistral en el centro del campo del Arsenal. El internacional inglés en categorías inferiores ha sido relacionado desde entonces con un traspaso de 45 millones de libras a dos de los mayores rivales del club, Manchester United y Chelsea. En declaraciones a la BBC, Garlick dejó claramente la puerta entreabierta a la salida de ambos adolescentes.

«Creo que Myles tuvo un final de la pasada temporada fantástico y ha empezado esta temporada realmente bien, y estamos muy, muy contentos con él», reveló Garlick. «Ethan también ha hecho una gran pretemporada y solo se trata de analizar qué oportunidades hay que puedan ayudar a ambos jugadores de cara al futuro en sus carreras, pero no estamos buscando activamente vender a esos jugadores formados en la cantera.

«Si surgiera la oportunidad adecuada y fuera buena para ellos y para el club, obviamente lo consideraríamos».