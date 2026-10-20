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«¡Si queremos ganar, tenemos que marcar!»: Niko Kovac exige una reacción mientras el entrenador del Sabah se prepara para el vendaval del Dortmund
El Dortmund busca volver a ganar en Bakú
El Borussia Dortmund viaja a Bakú para enfrentarse al Sabah FC, campeón de Azerbaiyán, en la tercera jornada de la Champions League de la UEFA. Tras perder 1-0 a domicilio ante el Bodo/Glimt y empatar sin goles con el Union Berlin en la Bundesliga, el BVB afronta el partido con el objetivo de reactivar su campaña europea.
El equipo de Niko Kovac ocupa actualmente el 18.º puesto de la clasificación de la fase liga, con tres puntos en sus dos primeros partidos.
Pese al exigente calendario de desplazamientos, con tres partidos fuera de casa en siete días, Kovac insistió en que el Dortmund sigue siendo el claro favorito para lograr la victoria.
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Kovac exige más rapidez en la ejecución para poner fin a la sequía goleadora
Al analizar los recientes problemas ofensivos del Dortmund, Kovac exigió una mejora inmediata de cara a portería durante surueda de prensa previa al partido. «Tenemos mecanismos de juego para generar peligro en el último tercio. No los hemos encontrado en los dos últimos partidos y por eso no hemos marcado», admitió Kovac.
«Si queremos ganar, tenemos que marcar goles. Tenemos que poner en práctica esos mecanismos de juego».
«Tenemos que jugar mucho más rápido, con más precisión y rematar más a menudo», añadió el entrenador del BVB. «Nos tomamos en serio a nuestros rivales... Tenemos que estar atentos».
El defensa Svensson se prepara mientras Kovac evalúa el nivel de frescura de la plantilla
El defensa del Dortmund Daniel Svensson confirmó que estudia de cerca a los atacantes rivales mientras el BVB afronta un vuelo de cinco horas y varias bajas por lesión, entre ellas las de Konstantinos Karetsas, Emre Can y Giannis Konstantelias. «Analizo a fondo a todo el equipo y aún más a los jugadores a los que probablemente me enfrente», afirmó Svensson.
«Me prepararé como lo hago para todos los partidos y estaré listo juegue quien juegue».
Por su parte, Kovac reconoció la necesidad de contar con jugadores frescos y advirtió contra el exceso de confianza ante un Sabah que recientemente derrotó al Slavia de Praga por 2-0.
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El entrenador del Sabah se prepara para enfrentarse a unos pesos pesados alemanes decididos
El entrenador del Sabah Valdas Dambrauskas espera un desafío exigente y advierte de que la reciente sequía goleadora del Dortmund lo hará aún más peligroso en Bakú. «Necesitaremos hacer un gran partido», señaló Dambrauskas. «El Dortmund no ha marcado en sus dos últimos partidos, pero eso solo significa que estará aún más decidido».
«El Dortmund es uno de los equipos más grandes de Alemania, uno de los más grandes del mundo... Estamos preparados para un partido difícil».
«Cada partido de la fase de liga nos enseña una lección», añadió el entrenador del Sabah. «Es un nuevo desafío: presionan con mucha rapidez».
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