A pesar de las críticas en Alemania por sus alineaciones y su forma de comunicarse, el seleccionador de 38 años —que asumió el cargo en septiembre de 2023, llevó al equipo a la Euro 2024 y cayó en cuartos ante España— asegura no sentir la necesidad de demostrar que sus detractores se equivocan. Al ser interrogado sobre la presión actual, se mantuvo sereno y afirmó: «¿Qué me supone eso a mí personalmente? Es como le pasa a cualquier ser humano. Eso ya lo puedes responder tú mismo. Y con eso creo que ya está todo dicho».

El exentrenador del Bayern de Múnich cambió el foco de su reputación y lo puso en los objetivos de un plantel que quiere dejar atrás las dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, en 2018 y 2022.

«No se trata de mí», añadió. «Solo del equipo y de nuestro éxito. De llevar esa cohesión al campo y hacer todo lo posible para triunfar».

Aseguró que no siente la obligación de demostrar nada al país, solo a sus jugadores, y que, pese al revés, el grupo sigue en la dirección correcta.