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«Si pierdes, todo se va a la mierda»: un desafiante Julian Nagelsmann responde a las críticas en Alemania antes del partido de octavos de final del Mundial
Aumenta la presión tras el tropiezo de Ecuador
Tras 11 victorias seguidas, Alemania cayó 2-1 ante Ecuador en su último partido de grupo del Mundial. La derrota desató críticas en Alemania; aficionados y expertos cuestionaron las decisiones tácticas y la rotación de Nagelsmann.
En la víspera de los octavos de final, en Foxborough, Boston, el técnico ofreció su habitual análisis sincero: «Si ganas, todo va bien; si pierdes, todo es una mierda».
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Cómo afrontar el escrutinio personal
A pesar de las críticas en Alemania por sus alineaciones y su forma de comunicarse, el seleccionador de 38 años —que asumió el cargo en septiembre de 2023, llevó al equipo a la Euro 2024 y cayó en cuartos ante España— asegura no sentir la necesidad de demostrar que sus detractores se equivocan. Al ser interrogado sobre la presión actual, se mantuvo sereno y afirmó: «¿Qué me supone eso a mí personalmente? Es como le pasa a cualquier ser humano. Eso ya lo puedes responder tú mismo. Y con eso creo que ya está todo dicho».
El exentrenador del Bayern de Múnich cambió el foco de su reputación y lo puso en los objetivos de un plantel que quiere dejar atrás las dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, en 2018 y 2022.
«No se trata de mí», añadió. «Solo del equipo y de nuestro éxito. De llevar esa cohesión al campo y hacer todo lo posible para triunfar».
Aseguró que no siente la obligación de demostrar nada al país, solo a sus jugadores, y que, pese al revés, el grupo sigue en la dirección correcta.
Se avecinan ajustes tácticos
La convocatoria de Leon Goretzka ha sido uno de los principales temas de conversación en los días previos al partido contra Paraguay, sobre todo teniendo en cuenta el juego físico que se espera que los sudamericanos planteen sobre el terreno de juego. Alemania llegó a esta fase tras quedar primera de su grupo con seis puntos, tras lograr contundentes victorias sobre Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1) antes de su reciente tropiezo ante Ecuador. De cara a lo que viene, Nagelsmann confirmó que está sopesando sus opciones, pero no se ha descubierto las cartas. «Hay consideraciones tácticas para cambiar un poco, pero también la opción de dejarlo todo igual», explicó.
Hay buenas noticias con las lesiones: Nathaniel Brown podría volver al once tras descansar contra Ecuador por molestias musculares. Aún no se sabe si Joshua Kimmich seguirá de lateral derecho o pasará al centro del campo, ni si Deniz Undav, autor de tres goles desde el banquillo, ha hecho lo suficiente para ser titular en la delantera.
Nagelsmann se mantiene deliberadamente ambiguo para mantener a sus rivales en la incertidumbre: «También se trata de no facilitarle al entrenador rival el trabajo más de lo estrictamente necesario».
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No hay margen de error contra Paraguay
Alemania llega como favorita, pero Nagelsmann reconoce el peligro de Paraguay y sabe que no puede fallar en esta ronda de 32. Una victoria le abriría la puerta a un duelo estelar en octavos contra Francia —campeona en 2018 y subcampeona en 2022— o contra Suecia. Una eliminación prematura ante la modesta selección sudamericana avivaría las críticas y pondría en riesgo su puesto. Es la primera vez desde 2014 que Alemania llega a la fase eliminatoria, y las expectativas son altísimas.