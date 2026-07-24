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«¡Si os portáis mal, me voy!»: Jürgen Klopp avisa a los medios alemanes y a la DFB de que podría dejar el cargo de seleccionador
Klopp marca la pauta
Klopp impresionó desde el primer momento en su presentación como nuevo seleccionador de Alemania, reemplazando a Julian Nagelsmann. Mostró orgullo por asumir uno de los cargos más relevantes del fútbol. Sin embargo, aclaró que su nombramiento implica expectativas que van más allá de los resultados. Al iniciar una nueva era, detalló las exigencias que espera de los medios y de la DFB.
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Se ha emitido una advertencia clara.
Klopp fue contundente con quienes dirigen la selección: si pierden la confianza en él, se irá sin indemnización.
«Es un gran honor y me pagan muy bien, pero el día que digáis que ya no me queréis, me iré sin indemnización. Si la DFB dice: “No vamos a seguir así”, me iré. Pero si os portáis mal y no dejáis en paz a mi familia, también me iré, para que quede claro», afirmó Klopp, según recoge Sport.
El respeto por encima de todo
Klopp admitió que aceptó el cargo a pesar de haber visto lo difícil que había sido a veces la vida para su predecesor, Nagelsmann. A cambio, solo pidió críticas sinceras centradas en el fútbol. Dijo: «Eso es lo único que pido: que me critiquen si algo funciona o no.
No hace falta elogiarme si algo funciona; eso se da por sentado. Si algo falla, trabajaré en ello. Creedme: solo importa el trabajo. Para mí, la selección es el punto álgido de mi carrera».
Añadió: «No lo eché de menos, pero me expuse y me sorprendió —al menos de momento— la rapidez con que todo salió a la luz. Sería útil priorizar la «precisión» sobre la «rapidez» en la información».
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Comienza un nuevo capítulo
A pesar de su mensaje firme, Klopp quiere una relación constructiva con los medios. Considera que quienes aman el fútbol alemán deben ayudar a la selección a seguir creciendo.
Tras rescindir su contrato con Red Bull y firmar con la DFB hasta 2030, se centra en guiar a Alemania hacia una nueva era con objetivos claros desde el primer día.
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