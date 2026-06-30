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NagelsmannGetty Images
Filippo Cataldo

Traducido por

«Si no se quiere eso, hay que decírmelo»: Julian Nagelsmann descarta dimitir como seleccionador nacional tras el desastre del Mundial

World Cup
J. Nagelsmann
Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
J. Klopp

Tras la humillante eliminación ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Julian Nagelsmann rechazó dimitir como seleccionador de Alemania.

«Estoy dispuesto si así se quiere, y si no se quiere, hay que decírmelo», declaró Nagelsmann en MagentaTV. «Me gustaría seguir. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Si la DFB me quiere, estaré encantado de preparar la Eurocopa y la Liga de Naciones. Si no es así, hay que decírmelo».

En la ZDF añadió: «No soy de los que huyen».


  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alemania quedó eliminada en los penaltis ante una Paraguay que, desde el minuto 60, solo buscó llegar a esa instancia. Por tercera vez consecutiva, el equipo teutón se queda fuera de los octavos de final. 

    El equipo alemán, falto de las virtudes que lo caracterizaban, dilapidó su fama de equipo de grandes torneos y de especialista en penaltis.

    Por primera vez en su historia, Alemania perdió una tanda de penaltis en un Mundial; falló la mitad de sus seis lanzamientos.


    • Anuncios
  • Jürgen KloppGetty Images

    Julian Nagelsmann también tuvo que lidiar con Jürgen Klopp, el «entrenador en la sombra» de la selección alemana.

    Nagelsmann ya era objeto de críticas antes del torneo. En primavera, en una entrevista con la revista *kicker*, definió su plantilla y las funciones de cada jugador. Durante la preparación, criticó al máximo goleador, Deniz Undav, y lo marginó del once, pese a que el delantero marcó en los dos primeros partidos del Mundial contra Curazao y Costa de Marfil. También fue cuestionada su gestión del regreso de Manuel Neuer a la selección.

    Antes del 7-1 contra Curazao, un cruce de bromas entre Jürgen Klopp y Thomas Müller en MagentaTV («¡Todavía! ¡Todavía!») generó ruido; Klopp luego se disculpó con Nagelsmann.

    En la derrota 1-2 ante Ecuador, sorprendió al dejar fuera a Oliver Baumann pese a que Alemania ya era primera del grupo. Sus cambios, que ignoraron los roles asignados, también fueron cuestionados.

    Antes de la derrota ante Paraguay se debatió si Joshua Kimmich debía volver al centro del campo; Nagelsmann lo mantuvo de lateral pero no descartó su regreso al medio.

    Pero eso ya no ocurrirá.

  • Jürgen KloppGetty Images

    Rudi Völler respalda a Nagelsmann; Klopp evita hablar del puesto de seleccionador.

    A pesar de las tensiones antes, durante y después del Mundial, jugadores como Joshua Kimmich y Kai Havertz, así como el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, respaldaron a Nagelsmann.

    Kimmich lo dejó claro: «De niño veía a Alemania por TV; siempre llegábamos a semis o finales. Queremos ofrecer eso a la gente, pero no pudimos. Es una lástima, sobre todo ahora que necesitamos motivos para sentirnos orgullosos. Ahora mismo no somos ese orgullo y todos somos responsables. Debemos asumir nuestra parte; nadie puede eludirla. Fuimos nosotros, los jugadores, quienes lo echamos a perder. No fue el entrenador, ni la prensa, ni el árbitro, ni el rival; fuimos solo nosotros».

    Völler, además, pidió que Nagelsmann continúe como seleccionador. «Se decía que yo siempre lo defendería. Pero él no lo necesita en absoluto. Lo considero un entrenador de primer nivel. Creo que probablemente siga siendo la persona adecuada. Pero, claro, no estoy solo en la DFB. Sigo pensando que es la persona adecuada en el lugar adecuado. Haríamos bien en recomponernos y luego sentarnos a hablar», afirmó Völler.

    El exinternacional Mats Hummels reclamó consecuencias: «Por parte de los responsables, esto clama por consecuencias». El fútbol es «un deporte de alto rendimiento», así que debe debatirse todo, incluso un futuro sin Nagelsmann.

    ¿Saldría Klopp finalmente de la sombra para subir al escenario en caso de que las cosas llegaran a ese punto? «Todavía no lo he pensado. [...] Pero ahora no es en absoluto el momento de hablar de eso. Tengo un trabajo que me encanta hacer. Por lo que he oído, no es un trabajo a media jornada. No hay motivo para ser demasiado duro. Julian tiene razón. El equipo quería, pero en determinadas situaciones no pudo».



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