Willy Sagnol, exinternacional francés y exjugador del FCB, cree desde hace tiempo que Olise es el mejor jugador del mundo. Para el que fuera lateral derecho, la afirmación no es nada ajustada.
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«Si no gana el Balón de Oro, es que algo va mal en el fútbol»: Michael Olise recibe elogios de una leyenda del FC Bayern
En la revista «Sport Bild», Sagnol elogió a la estrella ofensiva: «No hace falta hablar mucho de él; solo hay que disfrutar de sus jugadas. Olise es el mejor del mundo, muy por encima del resto. Si a final de año no gana el Balón de Oro, algo fallará en el fútbol».
Sagnol, ahora entrenador, añadió lo que más le gusta de Olise: «Le importa un bledo marcar o dar una asistencia; solo piensa en el bien del equipo. Mi excompañero en la selección, Zinedine Zidane, era igual. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que han dominado el fútbol mundial los últimos 15 años, juegan más para sí mismos y sus estadísticas».
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Michael Olise tiene contrato con el FC Bayern hasta 2029
Olise confirma en este Mundial su talento como asistente: en cuatro partidos con Francia ya ha dado cinco pases de gol, algo nunca visto en una fase final.
Para Sagnol está claro: «Olise es, sencillamente, un jugador puramente colectivo, no un individualista. Por fin nuestros niños tienen un gran ejemplo a seguir. En Francia, todos los aficionados, ya tengan cinco o cien años, apoyan plenamente a Olise. Incluso nosotros, los exprofesionales, nos identificamos con él al cien por cien. Es, sin duda, nuestro número uno».
En la goleada 3-0 ante Suecia en dieciseisavos, el extremo derecho del Bayern jugó de nuevo en el centro del campo y brilló. En el 24’, tras un rebote, rozó un gol histórico con una chilena.
«Ya habían abierto el Louvre, ya habían despejado el espacio, casi se había secado el cuadro», comentó asombrado el comentarista de MagentaTV, Christian Straßburger: «¡Menuda jugada! Estamos aquí sentados junto a la televisión sueca y, cuando vieron el remate de Olise, pensaron que era la televisión francesa. ¡Allí también lo celebraron!».
Estas acciones hacen que, pese a los desmentidos, el Real Madrid planee ficharlo este verano. Sagnol, sin embargo, espera que el jugador de 24 años se quede en Múnich: «Aún es joven y puede ir al Real Madrid dentro de unos años. Sabe lo que tiene aquí: un entorno fantástico, grandes compañeros y un excelente entrenador».
Además, el exjugador del Crystal Palace parece «muy feliz» en el FCB, donde tiene contrato hasta 2029.
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Las etapas de la carrera profesional de Michael Olis:
Club Período FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 – presente