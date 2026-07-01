«¡Si no gana el Balón de Oro, algo va muy mal!» - Michael Olise está «muy por delante» como mejor jugador del mundo, afirma la exestrella de Francia y del Bayern de Múnich

A medida que se acerca el Mundial 2026, Olise se ha convertido en el mejor jugador de los Bleus, y Sagnol cree que los premios individuales llegarán pronto. Sobre la forma actual de la estrella del Bayern, Sagnol declaró a BILD: «Olise es el mejor del mundo, muy por encima del resto. Si no gana el Balón de Oro a final de año, algo fallará en el fútbol».

El seleccionador de Georgia, que conquistó varios títulos en el Allianz Arena, añadió que los aficionados franceses de todas las edades se han unido en torno al extremo. Sagnol incluso afirmó que él y otros exjugadores se identifican más con el estilo de Olise que con el de cualquier otra estrella actual, lo que lo sitúa como el claro número uno del fútbol mundial.



