El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, elogió a Florian Wirtz tras su actuación decisiva en la victoria por 2-1 del sábado ante el Brentford. El mediapunta alemán dio la asistencia para el gol del empate de Victor Munoz antes de que Alexander Isak asegurara los tres puntos en el Gtech Community Stadium.

Según Opta, Wirtz creó nueve ocasiones en jugada, la mayor cifra registrada por un jugador visitante en la Premier League en más de 15 años.

Iraola destacó que la calidad técnica de Wirtz fue fundamental para desarticular la organizada defensa del Brentford.