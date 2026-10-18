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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Si necesitas un jugador ahí, necesitas a Flo!»: Andoni Iraola elogia a la estrella del Liverpool que bate récords

Liverpool
A. Iraola
F. Wirtz
Premier League
Brentford vs Liverpool
Brentford

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, elogió a Florian Wirtz después de que el internacional alemán estableciera ante el Brentford un extraordinario récord de creación de ocasiones en la Premier League de los últimos 15 años. Iraola destacó la capacidad única de Wirtz para superar defensas rivales muy replegadas.

  • La exhibición de Wirtz rompe el bloque bajo del Brentford

    El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, elogió a Florian Wirtz tras su actuación decisiva en la victoria por 2-1 del sábado ante el Brentford. El mediapunta alemán dio la asistencia para el gol del empate de Victor Munoz antes de que Alexander Isak asegurara los tres puntos en el Gtech Community Stadium.

    Según Opta, Wirtz creó nueve ocasiones en jugada, la mayor cifra registrada por un jugador visitante en la Premier League en más de 15 años.

    Iraola destacó que la calidad técnica de Wirtz fue fundamental para desarticular la organizada defensa del Brentford.

  • imago-sport-1082746718.jpgCrystal Pix

    Iraola detalla la habilidad de Wirtz en espacios reducidos

    En declaraciones a los medios, Iraola explicó por qué Wirtz es el jugador ideal para superar a equipos rivales que juegan con diez hombres dentro de su propia área. «Si necesitas un jugador ahí, necesitas a Flo», declaró Iraola.

    «Hay muy pocos espacios, pequeños huecos, poco tiempo con el balón y ciertos detalles sutiles que hay que encontrar, porque el Brentford defiende el área muy, muy bien».

    «Necesitas jugadores como Flo, como Rio [Ngumoha], como Victor, que puedan marcar la diferencia».

  • Al entrenador le encanta el peligro ofensivo pese a las ocasiones falladas

    Iraola también elogió la aportación ofensiva de Bradley Barcola, pese a que el delantero estrelló un balón en el larguero y falló varias ocasiones. «Bradley probablemente ha fallado ocasiones claras... pero me encanta que tenga tantas oportunidades y que se encuentre en esas situaciones», señaló Iraola.

    «Y después, Rio y Flo son jugadores con los que da gusto contar en ese momento, especialmente cuando juegas contra diez».

    «Estábamos encontrando buenas posiciones y teníamos el partido muy controlado».

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  • imago-sport-1084586376.jpgPropaganda Photo

    Las estrellas creativas se preparan para una noche europea en Anfield

    Con Wirtz en su máximo nivel creativo, el Liverpool cuenta con una temible variedad de talentos ofensivos capaces de abrir cualquier defensa.

    El equipo de Iraola buscará aprovechar su sintonía en ataque cuando vuelva a competir en Europa.

    El Liverpool recibe al Villarreal en Anfield el martes por la noche en busca de otra victoria crucial.

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