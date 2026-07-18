Pep Guardiola entrenó al Manchester City durante diez años, pero este verano dejó el club de la Premier League. Ahora ha admitido que quiere reducir su ritmo de trabajo.
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«¡Si me necesitan, allí estaré!» Pep Guardiola no descarta volver a su antiguo club
«Me dije: Pep, descansa un poco y afronta con calma los objetivos que tienes por delante. Una de las razones por las que lo dejé fue dedicarme tiempo. Mi cuerpo, sobre todo la espalda, ha sufrido mucho en los últimos años, y ahora vuelvo a hacer algo de deporte».
Quiere pasar más tiempo con su familia: «Quiero ver a mis hijos más a menudo, a mi padre de 95 años, a mis hermanas y a mi hermano. El loco calendario futbolístico, con un partido cada tres días durante dieciséis o diecisiete años, no me lo permitía».
Por eso ha regresado a Cataluña, donde ya dirigió al equipo antes de su etapa de tres años en el Bayern. «Todavía me estoy adaptando: apenas hace un mes que traje todas mis cosas de Mánchester y sigo amueblando la casa», concluyó.
Pep, convencido: «¡Volveré al Etihad Stadium!»
Sobre su futuro, Guardiola afirmó: «Ya se verá: si lo echo de menos y alguien me quiere, volveré. Si no, seguiré adelante. Casi tengo 56 años, así que la perspectiva cambia».
Reconoce su vínculo con el Manchester City y añade: «Estaré entre bastidores; si me necesitan, estaré ahí. El City es especial en mi vida».
Algún día volveré al Etihad Stadium, pero ahora prefiero estar en segundo plano. Si el nuevo entrenador me necesita, hablaremos, pero deben seguir su propio camino».
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