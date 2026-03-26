Según cuenta Julian Agardi, periodista de Bild, en el podcast «Bayern Insider», los responsables del FC Bayern ya están barajando posibles alternativas por si Manuel Neuer, que este viernes celebra su 40.º cumpleaños, decidiera poner fin a su carrera. Una solución podría venir de las propias filas del club: Jonas Urbig, que se lesionó el jueves con la selección nacional, se considera un posible sucesor y podría convertirse en el nuevo portero titular. Sin embargo, además, el equipo de Múnich busca un portero con experiencia, y al parecer han dado con Oliver Baumann.
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Si Manuel Neuer se retira: ¿se convertirá el portero alemán del Mundial en el suplente de Jonas Urbig en el Bayern de Múnich?
El portero del TSG Hoffenheim no es ningún desconocido en Múnich. Según cuentan los periodistas de Bild en Bayern Insider, Baumann ya figuraba en la lista anteriormente y, en aquel momento, se planteaba fichar por el campeón récord como suplente.
Pero, entretanto, su papel ha cambiado considerablemente: Baumann ha llegado a la selección alemana y se ha consolidado allí como una opción fiable; si Marc-André ter Stegen no logra recuperarse milagrosamente, Baumann también defenderá la portería alemana en el Mundial.
Bayern de Múnich: ¿Estaría dispuesto Oliver Baumann a pasar a un segundo plano?
Esto plantea la pregunta de si un portero en esta situación aceptaría realmente el papel de suplente en el FC Bayern. Según Bayern Insider, este escenario no está descartado, sobre todo si el Hoffenheim no logra clasificarse para la Liga de Campeones y se producen cambios en la selección alemana.
Paralelamente, el futuro de Neuer sigue en el aire. El capitán del Bayern está trabajando en su regreso tras una lesión en la pantorrilla y se está tomando su tiempo para decidir. No hay un plazo límite; según el Abendzeitung, lo decisivo para él es, sobre todo, si su cuerpo le permite disputar otra temporada al más alto nivel.
Una cosa está clara: el FC Bayern está sentando las bases para el futuro. Y Oliver Baumann podría convertirse, a pesar de su nuevo papel en la selección nacional, en una opción sorprendente como suplente experimentado.
Estos contratos con el FC Bayern vencen en 2026
Jugadores
Posición
Edad
Manuel Neuer
Portero
39 años
Sven Ulreich
Portero
37 años
Raphael Guerreiro
Defensa
32 años
Leon Goretzka
Centrocampista
31 años