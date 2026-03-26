Si Manuel Neuer se retira: ¿se convertirá el portero alemán del Mundial en el suplente de Jonas Urbig en el Bayern de Múnich?

Esto plantea la pregunta de si un portero en esta situación aceptaría realmente el papel de suplente en el FC Bayern. Según Bayern Insider, este escenario no está descartado, sobre todo si el Hoffenheim no logra clasificarse para la Liga de Campeones y se producen cambios en la selección alemana.

Paralelamente, el futuro de Neuer sigue en el aire. El capitán del Bayern está trabajando en su regreso tras una lesión en la pantorrilla y se está tomando su tiempo para decidir. No hay un plazo límite; según el Abendzeitung, lo decisivo para él es, sobre todo, si su cuerpo le permite disputar otra temporada al más alto nivel.

Una cosa está clara: el FC Bayern está sentando las bases para el futuro. Y Oliver Baumann podría convertirse, a pesar de su nuevo papel en la selección nacional, en una opción sorprendente como suplente experimentado.