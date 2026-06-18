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Traducido por

Si lo veo, le daré tus saludos... Cristiano, protagonista de la emotiva carta de Diomandi a su difunta hermana

Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
World Cup
Y. Diomande
C. Ronaldo
K. Mbappe
Alemania
Côte d’Ivoire
Canadá
Portugal
Francia

«Tu hermana se ha ido... Alguien le echó algo en la bebida en una fiesta y nunca volvió a despertarse. Se ha ido».

Yan Diomandi, estrella de Costa de Marfil y del Leipzig, dedicó un emotivo mensaje a su hermana Roxanne, quien falleció el año pasado a los 15 años.

Diomandi participa con Costa de Marfil en el Mundial 2026 y contribuyó a la victoria 1-0 sobre Ecuador en la primera jornada.

Su actuación ha despertado el interés de clubes como Liverpool y París Saint-Germain de cara al mercado estival.

El joven de 19 años publicó el mensaje en «The Players’ Tribune», una de las historias más conmovedoras del Mundial 2026.

Su carta decía:

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El amor por Cristiano Ronaldo

    Querida Roxanne,

    ¿Recuerdas cuando alguien me regaló una camiseta falsa del Manchester United y yo escribí «Ronaldo 7» con un bolígrafo negro?

    No distinguíamos entre ricos y pobres; solo conocíamos la felicidad.

    ¿Recuerdas cuando éramos 25 en una misma casa en Abiyán? Mi madre quería sus series y el resto, películas. Yo hacía como que dormía y, pasada la medianoche, me escapaba al salón. Bajaba el volumen de la tele al mínimo y veía fútbol en la oscuridad mientras soñaba.

    ¿Recuerdas cuando me vieron jugar descalzo y me llamaron «Roberto Carlos» por la potencia de mis disparos? Me enfadé en secreto, porque mi ídolo era Cristiano Ronaldo.

    ¿Recuerdas cuando me fui a jugar lejos de casa? Tenía 9 años y jugaba en el Inter Foot Sud Komui, cerca de la frontera con Ghana. Era un niño pequeño y solitario. Tal vez no te lo he contado, pero íbamos al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre. Hacíamos «atracos a bancos»: dos niños distraían al dueño de la tienda y otros 18 se llevaban dos patatas cada uno. No eran buenas, pero sabían a gloria. Sigue siendo mi plato favorito: patatas hervidas con un poco de aceite.

    ¿Recuerdas mis primeras botas de fútbol? Me las ponía hasta para dormir. De niño jugaba con unas sandalias blancas de plástico y aún hoy, cuando vuelvo, las uso. Es nuestra costumbre.

    ¿Recuerdas que, al volver a casa, les decías a mis amigos: «¿Por qué han dejado de entrenar? Yan no les va a comprar coches. Deben seguir trabajando»?

    Tenías diez años y ya eras mi agente.



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  • Me devolvieron a África... El fin del sueño

    ¿Recuerdas cuando soñábamos con mudarnos a Francia? Imagínabamos ir de compras, tener nuestro propio piso y que yo me convirtiera en un futbolista rico con coches y una casa grande, mientras tú no te preocuparías por nada. Tú fuiste la única que creyó que sería el nuevo Cristiano, pese a las burlas.

    ¿Recuerdas cuando me mudé a Estados Unidos a los quince años para estudiar el instituto y extrañaba tanto mi país? Durante meses no entendía nada; me sentaban al lado de un alumno francés que traducía todo lo que decía el profesor. ¿Recuerdas que te llamé y te dije: «No te lo vas a creer, aquí los niños discuten con los profesores»?

    En casa, como sabes, ni siquiera nos atrevíamos a mirar a nuestros mayores.

    ¿Recuerdas que no me creía que los chicos fumaran después del colegio?

    Tú decías que parecía una serie estadounidense.

    ¿Recuerdas la prueba en Bournemouth? ¿Y en el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos y el Crystal Palace? Después de uno de los entrenamientos, hasta Ezi y Olesi se me acercaron y me dijeron: «Chico, tienes mucho talento».

    Aun así, no me ficharon.

    Ni siquiera los filiales de la liga estadounidense me aceptaban. Nunca supe por qué; nadie me explicó nada. Los mayores manejaban todo y me llevaban de un lado a otro en Europa, pero todos me rechazaban.

    Se venció mi visado y se acabó mi sueño. Me devolvieron a África y lloramos juntos.

    Solo tú seguiste creyendo. Unas semanas después firmé con el Leganés y lloramos de alegría.

    En aquel entonces sentía. Ahora no siento nada; desde que te fuiste, me siento vacío.

  • Tu hermana se ha ido

    No creo que derramara ni una sola lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Estaba en estado de shock.

    Había jugado mi primer partido con el Leganés unas semanas antes; un sueño.

    Pero pronto se volvió una pesadilla: alguien desde mi país no dejaba de llamarme. Me molestaba; no entendía por qué insistían.

    Al fin respondí, y me lo soltaron sin rodeos. En casa todo es así: sin emociones. Solo...

    «Tu hermana se ha ido».

    «¿Qué?»

    «Ha muerto».

    «¿De qué hablas?»

    «Alguien le echó algo en la bebida en una fiesta y nunca volvió a despertarse. Se ha ido».

    Tenías quince años.

    Quince.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Mbappé es bueno... pero mi hermano es mejor

    No he obtenido respuesta. No sé si quiero saber el motivo. Quizá fuera envidia, algo habitual en nuestro país. Quizá pude protegerte. No lo sé.

    Confío en la voluntad de Dios. No intento olvidar; solo convierto el dolor en fuerza para luchar más y cumplir nuestros sueños.

    He escrito esto porque no puedo hablar de ello. Lo hago para que sepas que velaré por tu recuerdo. Haré que todos conozcan tu nombre.

    Todo lo que hago en el campo es por ti.

    Han pasado muchas cosas desde la última vez que te vi... No te lo vas a creer. Ni yo mismo me lo creo.

    ¿Sabes qué es curioso? Después de mi primer partido contra el Real Madrid intercambié la camiseta con Mbappé. ¿Recuerdas cuando lo veíamos en la tele y tú decías: «¿Mbappé? Sí, es bueno, pero mi hermano es mejor»?

    Me equivoqué en una cosa: no quiero ser rico. He visto lo que la riqueza hace a la gente, incluso a la familia. En Leganés enviaba todo lo que ganaba a casa. Llegué a no querer más dinero; era una carga. No paraban de pedirme más. Creían que era millonario, pero ni siquiera tenía piso. Vivía en el campo de entrenamiento, en una habitación sin tele: solo fútbol y sueño.

    No quería una casa grande ni coches; solo quería dedicarme al fútbol para demostrarle al mundo que mi hermana tenía razón.

  • Si veo a Cristiano, le daré tus saludos.

    Bueno, esto te va a parecer gracioso.

    Cuando jugaba en el RB Leipzig, siempre llegaba tarde. Bueno, no es que llegara realmente tarde, pero llegaba a la hora acordada, lo que en Alemania significa llegar muy tarde.

    Para evitarlo, empecé a llegar 90 minutos antes a todo. Mis compañeros, entonces, me apodaron «el alemán».

    Siempre me excedo; nunca tengo calma.

    El campo es el único lugar donde me siento a gusto; allí encuentro la calma y puedo hablar contigo. Ojalá siguieras aquí para contarte… Lo hemos conseguido.

    Todo se cumplió.

    Nos vamos al Mundial. Tu hermano jugará con Costa de Marfil, como Drogba, Yaya o Gervinho.

    No es solo un partido, es mi escenario. Voy a mostrar al mundo lo que tú viste en mí. Cada gol llevará tu nombre, y haré que nadie te olvide.

    Siempre dijiste que podía ser mejor que Cristiano; si lo veo, le daré tus saludos.

    Haré lo que esperabas, te lo juro. Desde antes de tener zapatillas decías a todos: «Mi hermano será el mejor del mundo».

    Demostraré que tenías razón, o moriré intentándolo.

    Tu hermano, Yan

World Cup
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