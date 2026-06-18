Si lo veo, le daré tus saludos... Cristiano, protagonista de la emotiva carta de Diomandi a su difunta hermana

Querida Roxanne,

¿Recuerdas cuando alguien me regaló una camiseta falsa del Manchester United y yo escribí «Ronaldo 7» con un bolígrafo negro?

No distinguíamos entre ricos y pobres; solo conocíamos la felicidad.

¿Recuerdas cuando éramos 25 en una misma casa en Abiyán? Mi madre quería sus series y el resto, películas. Yo hacía como que dormía y, pasada la medianoche, me escapaba al salón. Bajaba el volumen de la tele al mínimo y veía fútbol en la oscuridad mientras soñaba.

¿Recuerdas cuando me vieron jugar descalzo y me llamaron «Roberto Carlos» por la potencia de mis disparos? Me enfadé en secreto, porque mi ídolo era Cristiano Ronaldo.

¿Recuerdas cuando me fui a jugar lejos de casa? Tenía 9 años y jugaba en el Inter Foot Sud Komui, cerca de la frontera con Ghana. Era un niño pequeño y solitario. Tal vez no te lo he contado, pero íbamos al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre. Hacíamos «atracos a bancos»: dos niños distraían al dueño de la tienda y otros 18 se llevaban dos patatas cada uno. No eran buenas, pero sabían a gloria. Sigue siendo mi plato favorito: patatas hervidas con un poco de aceite.

¿Recuerdas mis primeras botas de fútbol? Me las ponía hasta para dormir. De niño jugaba con unas sandalias blancas de plástico y aún hoy, cuando vuelvo, las uso. Es nuestra costumbre.

¿Recuerdas que, al volver a casa, les decías a mis amigos: «¿Por qué han dejado de entrenar? Yan no les va a comprar coches. Deben seguir trabajando»?

Tenías diez años y ya eras mi agente.







