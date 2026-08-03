El exdelantero de Inglaterra Heskey cree que el fichaje de Fernandez supondría un impulso crucial para que el Manchester United compita en lo más alto.

En declaraciones a BoyleSports, Heskey afirmó: "El centro del campo es una zona en la que el Manchester United sin duda puede mejorar, y Enzo Fernandez ayudaría. Con la salida de Casemiro a comienzos del verano, necesitan sustituir esa presencia. Tuvo un final de temporada muy bueno y se le echará de menos.

"Creo que Enzo Fernandez podría ser el elegido para llegar y reemplazarle. Y si lo fichan, los veo como aspirantes al título".