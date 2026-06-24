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«Si hay problemas, que sean el doble»: el Bayern de Múnich prepara un nuevo contrato para Michael Olise ante el interés del Real Madrid
El Real Madrid tiene en el punto de mira a Olise
Olise brilló en el Mundial con Francia: dio dos asistencias ante Irak (3-0) y creó otro gol contra Senegal. Antes, en la 2025-26, había sumado 26 asistencias con el Bayern.
Su futuro genera especulaciones: el Real Madrid lo sigue y Florentino Pérez habría insinuado una oferta de 150 millones de euros, aunque lo niegue. También lo quiere el París Saint-Germain, pero el Bayern ha aclarado que no lo venderá, según Bild.
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El Bayern de Múnich prepara un contrato millonario
Para evitar el interés del Real Madrid, el Bayern planea ofrecer a Olise una renovación millonaria hasta 2031, casi duplicándole el sueldo.
«Ya conocéis el dicho: si tienes un problema, duplícalo», recordó Falk. «El problema es el Real Madrid: lo quieren y saben lo bien que ha rendido en la Bundesliga este curso. Fue elegido mejor jugador del año en Alemania tras su fichaje de 50 millones de euros procedente del Crystal Palace».
Aumentar la estructura salarial
El nuevo contrato propuesto situaría a Olise entre los jugadores mejor pagados del Bayern de Múnich. Falk explicó por qué Olise ocupa actualmente un lugar inferior en la escala salarial en comparación con otras estrellas del ataque.
Como su fichaje costó menos que los 100 millones pagados por Harry Kane, su salario actual, de unos 15 millones, está en la mitad de la tabla. Sin embargo, es clave en el once, así que merece más. Por eso el Bayern está dispuesto a pagarle más y, a cambio, espera que el internacional francés renueve unos años. En Alemania los contratos pueden ser de hasta cinco años, así que la idea es extenderlo hasta 2031, lo que le acercaría a los mejor pagados del club, con unos 25 millones de euros al año».
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¿Qué le depara el futuro a Olise?
Mientras el Bayern negocia su renovación, Olise se centra en Francia, que enfrenta a Noruega en el último partido de grupo. Ambos tienen seis puntos: el ganador liderará el grupo y un empate bastará a los franceses. Tras el Mundial, el club buscará cerrar su contrato hasta 2031.