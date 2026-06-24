«Si hay problemas, que sean el doble»: el Bayern de Múnich prepara un nuevo contrato para Michael Olise ante el interés del Real Madrid

Olise brilló en el Mundial con Francia: dio dos asistencias ante Irak (3-0) y creó otro gol contra Senegal. Antes, en la 2025-26, había sumado 26 asistencias con el Bayern.

Su futuro genera especulaciones: el Real Madrid lo sigue y Florentino Pérez habría insinuado una oferta de 150 millones de euros, aunque lo niegue. También lo quiere el París Saint-Germain, pero el Bayern ha aclarado que no lo venderá, según Bild.