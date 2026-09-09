Mourinho reflexionó sobre un espectáculo de ida y vuelta, cargado de ocasiones peligrosas intercambiadas entre dos de las grandes potencias de Europa. En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico afirmó: «Me gustó el resultado, tres puntos en el partido inaugural contra un equipo muy fuerte, pero el encuentro fue espectacular para cualquiera que estuviera en casa, aunque no para mí ni para Cristian Chivu.

«Este partido fue una locura. Podría haber acabado 5-0 para nosotros, 5-5, 7-6, 5-6, un partido con muchísimas ocasiones. El Inter es fuerte, fue difícil para nuestro centro del campo frenarles metidos atrás, y aun así podríamos haber sentenciado el partido con el 3-0 antes del descanso. Tuvimos otra ocasión con Bellingham, el Inter también podría haber marcado varios goles. Estuvo abierto hasta el final, simplemente fue un partido de fútbol de locos».

En defensa de Mbappe después de que el delantero recibiera algunos pitos dispersos de sectores de la afición local, Mourinho añadió: «Mbappe trabajó muy duro, marcó un gol importante, tuvo dos o tres ocasiones que normalmente convierte, pero no estoy preocupado, porque siempre marcará goles. Sin duda volverá a ser el máximo goleador de la Champions League esta temporada, y trabaja muchísimo para el equipo, así que no podría estar más satisfecho».