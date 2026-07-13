Si el Inter no ficha a Khalaili, Guela Doué, del Estrasburgo, es la alternativa más deseable. Ha sido objetivo del Milan; ¿qué se sabe sobre su valor de mercado?

Según La Gazzetta dello Sport, aunque mañana podría confirmarse el resultado de las nuevas pruebas de Khalaili, En el Inter no hay mucho optimismo, pues el futbolista israelí podría tener que volver al Union Saint-Gilloise —que perdería 25 millones de euros más bonificaciones— y buscar otra liga donde le permitan jugar.





APTITUD DEPORTIVA: CÓMO FUNCIONA EN ITALIA Y POR QUÉ KHALAILI PODRÍA QUEDARSE SIN FICHAJE EN EL INTER