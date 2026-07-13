Cuando el Inter de Cristian Chivu, campeón de Italia, regrese a Appiano Gentile para iniciar la temporada 2026/2027, el club ya debería tener los resultados de las pruebas médicas extra a las que se somete el nuevo fichaje Anan Khalaili. Si el Instituto de Medicina Deportiva del CONI no da el visto bueno, el director deportivo, Piero Ausilio, deberá activar de inmediato un plan B para encontrar un sustituto en el lateral derecho, tras la marcha de Denzel Dumfries al Real Madrid.
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Si el Inter no ficha a Khalaili, Guela Doué, del Estrasburgo, es la alternativa más deseable. Ha sido objetivo del Milan; ¿qué se sabe sobre su valor de mercado?
LAS SENSACIONES
Según La Gazzetta dello Sport, aunque mañana podría confirmarse el resultado de las nuevas pruebas de Khalaili, En el Inter no hay mucho optimismo, pues el futbolista israelí podría tener que volver al Union Saint-Gilloise —que perdería 25 millones de euros más bonificaciones— y buscar otra liga donde le permitan jugar.
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EL PLAN B
Entre las opciones que evalúa el Inter para dar a Chivu un nuevo jugador en la banda derecha —prioridad similar a fichar dos centrales tras las salidas de Acerbi, Darmian y de Vrij—, la que más intriga es la de Guela Doué. El lateral del Estrasburgo, nacido en 2002 y recién llegado del Mundial con Costa de Marfil, encaja en el proyecto táctico de los campeones de Italia por su dinamismo en la banda y su fiabilidad defensiva, aunque con características distintas a las de Khalaili. Tiene menos calidad técnica y ofensiva, pero destaca en el juego sin balón. Se formó en la cantera del Rennes junto a su hermano Desiré y, tras llegar a Alsacia en 2024, ha jugado 68 partidos y marcado 3 goles.
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ESTRASBURGO TIENDA CARA
El Inter está convencido de fichar a Guela Doué si se cierra la puerta a Khalaili, pero el gran obstáculo es el Estrasburgo. El club francés, propiedad de BlueCo al igual que el Chelsea, no está dispuesto a rebajar el precio de sus jugadores más talentosos. El Milan lo comprobó cuando negoció por Doué en verano de 2025 y optó por el más económico Athekame, y la Roma hizo lo propio al fijarse en el extremo portugués Diego Moreira. El club francés pide cerca de 50 millones por Doué, así que el Inter tendría que ofrecer al menos 40 para sentarse a negociar.
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