El exmaestro del Manchester City Silva cree que la actual diferencia en La Liga puede ser demasiado amplia para que el Real Madrid la remonte si el Barcelona mantiene su deslumbrante estado de forma. Con el conjunto catalán aventajando actualmente en seis puntos a su rival antes de su decisivo Clásico del 25 de octubre, un partido de enorme importancia en la lucha por el título, Silva se ha mostrado impresionado por la evolución táctica bajo Hansi Flick y por la reciente estrategia de fichajes del club.

Al hablar sobre la carrera por el título y sobre si el Real Madrid puede remontar la desventaja, Silva fue tajante en su valoración de la situación. «Si el Barça sigue así, es imposible. Está a un nivel muy alto y lleva varios años jugando muy bien con este entrenador (Flick) y se ha reforzado muy bien. Si sigue a este nivel, no tendrá rival», dijo en el programa de radio 'El Partidazo'.

A pesar de sus elogios al líder, Silva se apresuró a señalar que nunca se puede descartar por completo al Real Madrid. Señaló que el Real Madrid es el Real Madrid y añadió que «nunca puedes darles por fuera porque tienen grandes jugadores y si se mantienen cerca hasta el final de la liga, pueden pelear. Pero insisto, si el Barça se mantiene a este nivel, no lo creo».