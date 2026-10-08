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«Si el Barça sigue así, es imposible»: David Silva lanza una advertencia al Real Madrid y nombra a su elegido para el Balón de Oro
Silva respalda el dominio del Barcelona
El exmaestro del Manchester City Silva cree que la actual diferencia en La Liga puede ser demasiado amplia para que el Real Madrid la remonte si el Barcelona mantiene su deslumbrante estado de forma. Con el conjunto catalán aventajando actualmente en seis puntos a su rival antes de su decisivo Clásico del 25 de octubre, un partido de enorme importancia en la lucha por el título, Silva se ha mostrado impresionado por la evolución táctica bajo Hansi Flick y por la reciente estrategia de fichajes del club.
Al hablar sobre la carrera por el título y sobre si el Real Madrid puede remontar la desventaja, Silva fue tajante en su valoración de la situación. «Si el Barça sigue así, es imposible. Está a un nivel muy alto y lleva varios años jugando muy bien con este entrenador (Flick) y se ha reforzado muy bien. Si sigue a este nivel, no tendrá rival», dijo en el programa de radio 'El Partidazo'.
A pesar de sus elogios al líder, Silva se apresuró a señalar que nunca se puede descartar por completo al Real Madrid. Señaló que el Real Madrid es el Real Madrid y añadió que «nunca puedes darles por fuera porque tienen grandes jugadores y si se mantienen cerca hasta el final de la liga, pueden pelear. Pero insisto, si el Barça se mantiene a este nivel, no lo creo».
- (C)Getty Images
Una sorprendente elección para el Balón de Oro
La conversación también giró hacia los galardones individuales, concretamente hacia la próxima ceremonia del Balón de Oro, programada para celebrarse en Londres el 26 de octubre. Aunque muchos expertos han señalado a jugadores como Kylian Mbappe, Lamine Yamal o Harry Kane, Silva fue a contracorriente al elegir a un compatriota que, en su opinión, ha sido injustamente pasado por alto por los medios internacionales.
Silva cree que el trofeo debería ser para el centrocampista del Paris Saint-Germain Fabian Ruiz, citando su regularidad y su cosecha de títulos en las dos últimas temporadas. El legendario centrocampista explicó su razonamiento afirmando que "para mí, lo colectivo está por encima porque, si no, no se podría ganar. Pero bueno, si tuviera que dárselo a alguien, sería a Fabian, porque en los dos últimos años es el que más títulos ha ganado".
Influencia infravalorada en París y España
El jugador, de 40 años, que recientemente fue noticia al anunciar su regreso por un partido al fútbol profesional en Hong Kong, considera que Ruiz se ha convertido en un pilar esencial tanto para su club como para su selección, después de triunfar la temporada pasada con el Paris Saint-Germain al ganar la Ligue 1 y la Liga de Campeones de la UEFA, antes de levantar la Copa del Mundo con España en verano y, posteriormente, conquistar la Supercopa de la UEFA con el PSG.
Silva explicó su elección diciendo: «Ha sido importante en el PSG y luego en la selección. No se le da mucha importancia, no sé por qué, porque es un gran jugador. Me gusta mucho y, en silencio, ha hecho un trabajo increíble».
- Getty Images Sport
Rodri y la representación española
Silva concluyó sus reflexiones sobre el asunto confirmando que su lista de favoritos está muy influida por el reciente dominio de España en la escena internacional. «Rodri ya lo ganó; si no, también lo habría nombrado», señaló Silva, subrayando que la actual generación de talento español merece estar en primera línea de la conversación global cuando se entreguen los premios.
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