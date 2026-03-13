Shevchenko: «Ver ganar al Milan me hace sentir bien, creo en el Scudetto. ¿Leao? No es un delantero centro; Modric me ha hablado de la afición»

Andriy Shevchenko, exdelantero del Milan, ha regresado a Milán para el evento organizado por el World Legends Padel Tour, donde también ha hablado de Luka Modric. En una semana decisiva para los rossoneri, han llegado importantes palabras de ánimo de un gran campeón como el ucraniano, ante los micrófonos de Sky Sport. A lo largo del día, el ucraniano visitó al equipo en Milanello para saludar a los jugadores y al cuerpo técnico, incluido Massimiliano Allegri, en un encuentro que no se producía desde hacía varios años.

«VER GANAR AL MILÁN ME HACE SENTIR BIEN»

«¿Volver a Milanello? Es maravilloso, he sentido algo en el estómago. No venía aquí desde hace cuatro o cinco años. Ha sido bonito ver al equipo y al entrenador Allegri, también fui a ver la cantera. Veo al Milan ganar y eso me hace sentir bien».

«ALLEGRI ME HA PARECIDO MOTIVADO: AHORA HAY QUE PRESIONAR AL INTER»

«¿Allegri? Lo he visto motivado, alegre, positivo y realmente me hace pensar que el Milan puede lograrlo, va por buen camino. El equipo funciona y está en racha, hay que intentar presionar al Inter».

«MODRIC ES UN LÍDER: ME HA DICHO QUE LA AFICIÓN DEL MILÁN ES ESPECIAL»

«¿Modric? Es un gran jugador, siempre me ha impresionado por su humildad. Tiene un gran carácter, es un líder. Le pregunté cómo se encontraba en Milán y si se había adaptado bien, me respondió que está contento y que los aficionados del Milan son especiales. Y es cierto. Luchar por el Scudetto, por la Champions League, hace felices a los aficionados y te dan mucha energía».

«LEAO ESTÁ JUGANDO FUERA DE SU POSICIÓN: SE ESTÁ ESFORZANDO MUCHO Y HA HECHO BUENOS PARTIDOS»

«¿Comparación con Leao? Creo que él y yo tenemos características diferentes. Ha aportado mucho desde el inicio de la temporada. Ha cambiado de posición, pero no se adapta a sus características. Sin embargo, se ha mostrado muy receptivo a las peticiones del entrenador y ha hecho buenos partidos. Le cuesta, pero se entrega al máximo; tiene que adaptarse a una posición que no es la suya. Llevará tiempo saber si es adecuado para ello. Él, al igual que otros, está dando lo mejor de sí mismo y lo está haciendo bien».

«SITUACIÓN DIFÍCIL EN UCRANIA: ESPERAMOS CLASIFICARNOS PARA EL MUNDIAL PARA DAR UNA SATISFACCIÓN A LA AFICIÓN»

«¿Guerra en Ucrania? La situación sigue siendo difícil. Son cuatro años de guerra. En este mundo hay muchos conflictos y muchas guerras, pero no hay que olvidarlo. Ha sido un invierno frío y mucha gente ha sufrido. Afortunadamente, el fútbol ayuda a la gente; tenemos la esperanza de clasificarnos para el Mundial, ese es nuestro objetivo. Si el equipo nos hace este regalo, será un gran resultado».