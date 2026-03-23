Andriy Shevchenko habla sin tapujos sobre la Serie A y el Milan. Esto es lo que recoge Milannews.it: «El Inter tiene una plantilla mucho más amplia, cuenta con jugadores de diferente nivel y lleva ventaja. Pero el Milan está haciendo una excelente temporada. La victoria contra el Torino es un paso importante hacia adelante; Allegri ha motivado al equipo tras la derrota contra la Lazio. Creo que el Milan ganará los próximos partidos y presionará al Inter. Se decide partido a partido. Si el Milan se mantiene cerca del Inter, todo puede pasar...».
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Shevchenko: «El Milan puede meter presión en la lucha por el Scudetto. ¿Leao? No es un delantero»
LEAO Y EL VAR
¿Volverías al fútbol sin el VAR?
«Hay que valorarlo todo muy bien. La tecnología ayuda, aunque mucha gente no esté contenta».
¿Es Leao un delantero?
«No es delantero, ahora no desempeña su rol natural. Se le ha pedido que juegue de delantero: en algunos partidos lo ha hecho bien, en otros no tanto. Pero para evaluarlo en ese rol hay que darle tiempo. Claro, hay que ver si tiene la voluntad de ayudar al equipo y él es el único que puede desempeñar ese rol. Se puede fallar en el partido, pero no en la actitud. Hay momentos en los que uno se enfada con los compañeros o con el entrenador, pero luego hay que aclararlo enseguida».
EL AMIGO GATUNO
¿Cómo se compenetra con Pulisic?
«Leao y Pulisic deben adaptarse el uno al otro, sin anteponer sus intereses a los del equipo. En todo momento, cualquier jugador debe estar preparado para jugar incluso en una posición diferente».
¿Está motivado Gattuso?
«Estará motivado al 100 %, hay que frenarlo para que no exija demasiado a los jugadores. Al tener tan poco tiempo, solo puede trabajar la mentalidad de los jugadores. Para mí, Italia lo conseguirá. Para Ucrania sería un sueño llegar al Mundial: nuestra gente está esperando este regalo».