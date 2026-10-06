La larga saga entre Piqué y Shakira ha dado un nuevo giro en los juzgados de Cataluña. El martes 6 de octubre de 2026, ambos acudieron a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para una vista que ambos equipos legales habían mantenido estrictamente en secreto.

Aunque el acuerdo inicial de custodia alcanzado a finales de 2022 permitió a Shakira trasladarse a Estados Unidos con los niños, las complicaciones prácticas de la distancia transatlántica han motivado esta nueva petición legal. La cantante, que recientemente ha estado afincada en Madrid durante su última gira, regresó a su antigua ciudad de residencia para defender que el actual régimen de visitas supone una carga excesiva para los menores. Según informa El Mundo, el ambiente fue profesional pero tenso, ya que ambas partes acudieron personalmente al proceso en lugar de delegar el asunto por completo en sus respectivos abogados.

El foco principal de esta impugnación legal concreta está en la rutina de viajes de los niños durante las vacaciones escolares más cortas. Según las informaciones, Shakira está pidiendo a la jueza que reconsidere el "régimen de visitas" para garantizar que los niños no tengan que pasar una parte significativa de su tiempo libre volando entre Miami y Barcelona.