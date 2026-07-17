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Shakira felicita a Lionel Messi y a Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial
Messi lleva a Argentina a otra final
Argentina se clasificó para su segunda final consecutiva del Mundial tras una exigente campaña. El equipo de Lionel Scaloni se apoyó en la brillantez de su capitán, de 39 años, que dio dos asistencias decisivas en la victoria 2-1 sobre Inglaterra en semifinales.
Messi está a un paso de revalidar el título y es candidato al Balón de Oro. Sus actuaciones han conquistado al mundo, incluida Shakira, que lo sigue desde las gradas.
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Shakira rinde homenaje a la familia Messi
Shakira, residente en Miami, elogió en redes a Messi por desafiar la edad. Destacó su disciplina y el apoyo de su esposa.
«¡Lo que está haciendo Leo Messi es más que extraordinario!», escribió Shakira. «Refleja los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a todas las adversidades. Demuestra que a una persona no la define su edad ni lo que digan los demás».
Y añadió: «¡Tener a Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo!».
Fuertes lazos fuera del campo
Roccuzzo celebró la victoria en semifinales con un baile en el estadio y, minutos después, compartió en su historia de Instagram el homenaje de Shakira. Mientras, el fichaje de Messi con la MLS en 2023 lo mantiene en los titulares mundiales. Sus títulos de clubes en Estados Unidos parecen prepararlo para lo que podría ser su despedida de la selección.
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En busca de dos títulos consecutivos de la Copa del Mundo
Argentina se prepara para la final contra España, buscando llegar en óptimas condiciones para defender el título obtenido en Catar. Si Messi lidera una última victoria, consolidará su legado con dos mundiales consecutivos antes de retirarse como el jugador más galardonado de la historia.
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