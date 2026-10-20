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Emanuele Tramacere
Traducido por

Shakhtar Donetsk, Darijo Srna a CM: «Querría a Modric o Calhanoglu. Alisson, Kaua, Tobias... tienen nivel para el Inter y la Juventus. La guerra es horrible, no tenemos casa desde 2014, pero gracias a Italia por su apoyo. ¡Vamos, Cagliari, siempre!»

Inter Milán
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
Newerton
A. Santana
Cagliari
Opinion
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Juventus

El director deportivo, antigua gran figura del fútbol europeo, ha hablado en exclusiva para contar cómo es el mundo Shakthar.

El Shakhtar Donetsk se prepara para vivir otra gran noche europea. Esta vez, el club ucraniano llegará a Milán, a San Siro, para enfrentarse al Inter e intentar, a diferencia del Inter, que ha comenzado muy mal en la Champions League, continuar su excelente trayectoria, que lo sitúa justo fuera de los puestos de clasificación directa para los octavos de final.


Un club que, inevitablemente, debe lidiar en su día a día con la guerra con Rusia que está desgarrando Ucrania y que lo obliga a permanecer lejos de Donetsk y a vivir prácticamente siempre fuera de casa.

Para hablarnos del mundo del Shakhtar, de sus estrategias presentes y futuras y de las dificultades de gestión y también en el mercado de fichajes, el director deportivo Darijo Srna, figura histórica del club y protagonista también en Italia con el Cagliari, habló en exclusiva con Calciomercato y Goal.

  • EL INTER, FAVORITO Y UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE ITALIA

    Empecemos por el terreno de juego y el próximo partido de la Champions League. ¿Qué Shakhtar debemos esperar y qué es lo que más teméis del Inter?

    «Somos un equipo joven y queremos jugar al fútbol contra cualquiera. Ese es nuestro objetivo. Hemos empezado muy bien, con un empate contra el PSV y una victoria contra el AEK, pero ahora debemos respetar a todos los rivales porque esto es la Champions League.

    El Inter es el favorito para este partido. Juega en casa, ante un estadio lleno, y es un equipo experimentado. Es uno de los mejores equipos de Italia. Para nuestro joven equipo será una gran experiencia enfrentarse al Inter en Italia, ante un estadio con todas las entradas agotadas. Estamos muy contentos con este partido».

  • EL SUEÑO DE LOS PLAYOFFS

    A diferencia del Inter, habéis empezado muy bien vuestro recorrido europeo, con un empate y una victoria. ¿Qué objetivo os habéis marcado en Europa?

    «Nuestro sueño es terminar entre los 24 primeros equipos de la Champions League. Sería un gran éxito para nosotros. También queremos mostrar un buen fútbol, jugar buenos partidos y demostrar nuestro carácter en la Champions League.

    Somos un equipo joven y estos partidos de Champions League representan una gran experiencia para nuestros jugadores. Queremos competir, jugar a nuestro fútbol y demostrar que vamos por el buen camino».

  • CHIVU, EXTRAORDINARIO: NO MERECÍA QUEDARSE SIN PUNTOS

    El Inter ha tenido algunas dificultades contra equipos que juegan a un ritmo alto y atacan en vertical. ¿El estilo de juego de Arda Turan se ajusta a ese perfil? ¿Cómo piensan poner en apuros al equipo de Chivu?

    «Tenemos nuestro sistema de juego e intentaremos hacer nuestro partido. Desde luego, no nos quedaremos atrás defendiendo. Conociendo a Arda, a nuestro equipo y a nuestros jugadores, intentaremos jugar al fútbol y darlo todo para conseguir un resultado positivo.

    En cuanto a Chivu, es un entrenador joven y extraordinario. Fue un gran jugador, obtuvo buenos resultados en el Parma y ahora está haciendo un excelente trabajo con el Inter. Le respetamos mucho.

    El Inter no merecía tener cero puntos después de los dos primeros partidos. Tuvo mala suerte. También está Kolarov, que es el segundo de Chivu y además es amigo mío. Ha jugado en grandes clubes, tiene una enorme experiencia y también está ayudando a Chivu. Tienen una plantilla extraordinaria y un cuerpo técnico igual de extraordinario».

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  • LA ELECCIÓN DE ARDA TURAN

    ¿Puede contarnos cómo llegaron a la decisión de elegir a Arda Turan como entrenador? ¿Cómo se convence a un gran exfutbolista como él de aceptar un proyecto tan exigente?

    «En realidad, no tuvimos que convencer a Arda para que viniera. Estaba dispuesto desde el primer momento (se ríe, N. de la R.). Nuestra estrategia es trabajar con entrenadores jóvenes, ambiciosos y con hambre de éxitos. Arda tiene una experiencia extraordinaria como futbolista. Ha jugado en los mejores clubes del mundo, junto a los mejores jugadores.

    Además, ganó la liga con nosotros en su primera temporada. Llegamos a las semifinales de la Conference League y ahora tenemos una de las plantillas más jóvenes de la Champions League. Vamos por buen camino. Estamos muy contentos con Arda y seguiremos con él».

  • «LA GUERRA PARA NOSOTROS EMPEZÓ EN 2014»

    Cuando se habla del Shakhtar, inevitablemente también se habla de la relación del club con un país y un pueblo en guerra. ¿Cómo vivís esta realidad? ¿Cómo conseguís seguir jugando al fútbol cuando no podéis vivir en vuestra tierra ni jugar en vuestro estadio, mientras vuestros aficionados sufren cada día?

    «Llevamos casi cinco años viviendo cada día en estas condiciones: bombardeos, cohetes, personas inocentes que mueren, niños que mueren. Es horrible.

    Quiero dar las gracias a Italia por su apoyo a Ucrania. Ucrania es un país extraordinario, con personas extraordinarias. Necesitan apoyo y esperamos que la guerra termine.

    Perdimos nuestra casa en 2014. Perdimos el Donbas Arena, nuestra ciudad y nuestro centro de entrenamiento. Llevamos 12 años sin casa. Para nosotros, la guerra empezó en 2014, en Donetsk.

    Y hoy seguimos siendo el único club ucraniano que juega en competiciones europeas. Estamos orgullosos de representar al fútbol ucraniano, pero necesitamos que haya más clubes ucranianos».

  • EL MERCADO DE FICHAJES EN SUDAMÉRICA

    El Shakhtar siempre ha apostado por jóvenes talentos extranjeros, en particular por los descubiertos en Sudamérica. ¿La guerra ha cambiado este enfoque? ¿También ha hecho que todo sea más difícil en el mercado de fichajes?

    "En cuanto a Brasil, fichamos a jugadores que de verdad quieren venir aquí, que se comprometen con un proyecto ambicioso, y eso lo respetamos mucho.

    Hay que respetar a estos jugadores, porque muchos ucranianos se han visto obligados a abandonar el país, mientras que ellos eligen venir al Shakhtar y luchar por el club y por Ucrania. Lo valoramos muchísimo.

    Nuestra filosofía, junto con nuestro presidente, no cambiará nunca. Seguiremos nuestro camino".

  • «¡VAMOS, CAGLIARI, SIEMPRE! ORGANICEMOS UN AMISTOSO»

    ¿Qué recuerdos guarda del Cagliari y de su etapa en Cerdeña? ¿Puede contarnos alguna anécdota de aquel período? ¿Sigue el trabajo de su excompañero Pisacane?

    «El Cagliari y Cerdeña me transmiten emociones extraordinarias. ¡Forza Cagliari siempre! Estarán para siempre en mi corazón. El club cuenta con personas extraordinarias, un presidente extraordinario y gente fantástica que trabaja allí. También tuve compañeros de equipo muy buenos, como Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin y João Pedro.

    Tengo muchos amigos allí. Y, por supuesto, Fabio Pisacane es un gran amigo. Es un entrenador importante y está haciendo un trabajo excepcional con el Cagliari. Estoy muy feliz tanto por el Cagliari como por Fabio. Solo espero el momento en que pueda volver a Cagliari para visitarlos y quizá organizar también un amistoso entre el Cagliari y el Shakhtar allí mismo»

  • EL PAPEL DEL DIRECTOR DEPORTIVO

    ¿Cómo está cambiando el papel del director deportivo? En Italia, muchos clubes italianos siguen haciendo cambios de una temporada a otra, como han hecho la Roma y la Juventus, mientras que otros, como el Milan, han optado por no tener director deportivo por ahora...

    «Creo que, naturalmente, el director deportivo tiene enormes responsabilidades en lo que respecta a los jugadores y los entrenadores, pero también a todo el sistema.

    No sé por qué algunos clubes han decidido cambiar de entrenadores o de estructuras directivas, así que no puedo pronunciarme realmente al respecto. Sé que no es un trabajo fácil. Las responsabilidades son enormes, pero este es nuestro trabajo y forma parte de nuestra vida. Somos profesionales».

  • «LA IA Y LOS DATOS ESTÁN BIEN, PERO EN EL MERCADO DE FICHAJES CUENTAN LOS OJOS DE LOS OJEADORES»

    Tenemos la impresión de que, sobre todo con la llegada de los fondos de inversión estadounidenses, los clubes recurren cada vez más a los datos y a la inteligencia artificial para tomar decisiones en el mercado de fichajes. ¿Es realmente así?

    «Sí, el mundo ha cambiado. La tecnología avanza cada día y el fútbol también ha cambiado. Hay muchas cosas distintas respecto al pasado. Tenemos en cuenta todas las bases de datos y todo lo que pueda ayudarnos. Pero también confiamos en nuestros ojeadores.

    Vemos los partidos y a los jugadores en directo. Nuestros ojeadores asisten a varios partidos y siguen de cerca a los futbolistas. Tenemos muchos ojeadores dedicados a esta labor. Nuestro jefe de ojeadores es Salvatore Monaco.

    Tomamos alrededor del 80 % de nuestras decisiones basándonos en nuestras impresiones y en lo que vemos directamente. Todas las demás herramientas, por supuesto, nos ayudan, pero no pueden sustituir a nuestros ojos ni el trabajo de nuestros ojeadores».

  • CONSEJOS PARA EL MERCADO DE FICHAJES

    Para terminar, ¿algún consejo sobre fichajes para nosotros? Si pudiera fichar a un jugador de la Serie A, uno que en su opinión pudiera dar un salto de calidad y llegar al máximo nivel, ¿a quién elegiría? ¿Y cuál de sus jugadores, Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias o Newerton, cree que sería más interesante para uno de los grandes equipos italianos? ¿Quizá para el Inter?

    «Si tuviera la oportunidad de fichar a alguien de Italia, diría en primer lugar a mi hermano Luka Modrić, y después a Barella o Calhanoglu. En Italia hay muchos jugadores excelentes.

    En cuanto a nuestro equipo, tenemos muchos talentos extraordinarios: Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon y muchos otros. Creo que algún día jugarán en grandes clubes: quizá en el Inter, quizá en la Juventus, quizá en el Chelsea. No lo sé, pero van por el buen camino».



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