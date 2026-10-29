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SFS 26 social football summit
Emanuele Tramacere
Traducido por

SFS 26: el Social Football Summit vuelve al Allianz Stadium de Turín el 10 y 11 de noviembre. De Del Piero a la asamblea de la Serie A, el fútbol se pone en el escaparate

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Vuelve el evento más esperado de la industria del fútbol.

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01 nov 2026

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Apunta la fecha: hoy se ha presentado en la Lega Serie A el próximo Social Football Summit 2026, un evento que se celebrará el 10 y el 11 de noviembre de 2026 y que regresa a Turín, al Allianz Stadium, con muchísimas novedades. Más escenarios, más celebraciones y más intervenciones para tratar de conectar y poner en diálogo a todos los protagonistas de la industria del fútbol.

Desde Del Piero, Ausilio y D'Amico, pasando por las ligas de la Serie A y la Serie B, las extranjeras como LaLiga e incluso la UEFA y la FIFA, hasta los socios comerciales, los estadios, la innovación y los eventos... Todo se abordará y analizará en los escenarios que se instalarán en uno de los estadios más innovadores de Italia, el de la Juventus.

  • EL EVENTO

    Desde la sala del consejo de la liga tomaron la palabra quienes serán los protagonistas de la cumbre.

    SFS es el primer evento internacional B2B en Italia dedicado a la industria del fútbol. Fundado en 2018, ofrece una plataforma de contenidos, contactos y formación. La IX edición se celebrará los días 10 y 11 de noviembre de 2026 en el Allianz Stadium de Turín.

    El objetivo es construir una red de expertos en fútbol, un entorno dinámico e innovador que fomente los encuentros entre los principales actores del sector. También se busca crear un espacio donde las mentes más brillantes puedan trabajar juntas para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible.

  • LOS ROSTROS

    Entre los asistentes, además de los organizadores del evento, estarán Marco Bellinazzo, Lorenzo Dallari, Vincenzo Filetti e Ivan Ortenzi, así como las presentadoras de los escenarios y de los SFS Award: Giusy Meloni, Marina Presello, Giulia Piscina y Monica Bertini.

  • SERIE A, SERIE B, MARKETING, SERIE A FEMENINA Y MUCHO MÁS

    El fútbol italiano estará, por tanto, presente en masa con todos los departamentos de digital, marketing, fútbol masculino y fútbol femenino, los clubes y también la asamblea de la Lega Serie A y de la Lega Serie B, que el 10 de noviembre darán carácter institucional al evento.

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  • PERSONAJES E INVITADOS

    Michele Uva, de la UEFA; Romy Gai, de la FIFA; y clubes como Roma, Fiorentina, Palermo, Inter, Venezia y AC Milan, por citar algunos italianos, además de Bayern de Múnich, Braga y Arsenal, entre los extranjeros.

    Y también figuras como Piero Ausilio, exdirector deportivo del Inter, y Tony D'Amico, actual director deportivo de la Roma. Los consejeros delegados de la Lega Serie A, Luigi De Siervo, y de LaLiga, Javier Tebas, pero también, y sobre todo, Alessandro Del Piero, a quien retratará el mundo de Tik Tok.

  • SFS EXTRATIME Y AWARDS

    Y, por último, el mundo de las startups y de los jóvenes que quieren transformar el futuro de la industria del fútbol, con una auténtica competición entre iniciativas italianas e internacionales.

    El marco festivo de las dos jornadas lo pondrá, sin embargo, la ceremonia de los SFS Awards, que rendirá homenaje a lo mejor de la industria del fútbol en la Reggia di Venaria.

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