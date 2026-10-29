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Apunta la fecha: hoy se ha presentado en la Lega Serie A el próximo Social Football Summit 2026, un evento que se celebrará el 10 y el 11 de noviembre de 2026 y que regresa a Turín, al Allianz Stadium, con muchísimas novedades. Más escenarios, más celebraciones y más intervenciones para tratar de conectar y poner en diálogo a todos los protagonistas de la industria del fútbol.

Desde Del Piero, Ausilio y D'Amico, pasando por las ligas de la Serie A y la Serie B, las extranjeras como LaLiga e incluso la UEFA y la FIFA, hasta los socios comerciales, los estadios, la innovación y los eventos... Todo se abordará y analizará en los escenarios que se instalarán en uno de los estadios más innovadores de Italia, el de la Juventus.