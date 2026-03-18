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Emanuele Tramacere

Traducido por

Serie C, fechas oficiales de los playoffs y los playouts: celebración del ascenso el 7 de junio

La Lega Pro ha dado a conocer hoy, mediante un comunicado oficial, las fechas en las que se disputarán todas las jornadas de los play-offs para el ascenso a la Serie B y las de los play-outs para evitar el descenso a la Serie D.


En cuanto a la lucha por un puesto en la Serie B, serán 28 los equipos que se enfrentarán y solo uno conseguirá el último billete de ascenso. De hecho, participarán en las eliminatorias todos los equipos clasificados entre el 2.º y el 10.º puesto de su respectiva fase de grupos, algunos de los cuales se incorporarán a la competición y se saltarán algunas jornadas denominadas «regionales».


El último sorteo enfrentará a los cuatro equipos que queden en liza en un mini-cuadro con semifinales y finales a doble partido (ida y vuelta). A partir de esta ronda, en caso de empate, se disputará la prórroga antes de los penaltis.


  • FECHAS DE LOS PLAYOFFS

    FASE REGIONAL

    1.ª ronda | partido único DOMINGO 3 DE MAYO DE 2026

    2.ª ronda | partido único MIÉRCOLES6 DE MAYO DE 2026


    FASE NACIONAL

    1.ª ronda | partido de ida DOMINGO 10 DE MAYO DE 2026

    1.ª ronda | partido de vuelta MIÉRCOLES13 DE MAYO DE 2026

    2.ª ronda | partido de ida DOMINGO 17 DE MAYO DE 2026

    2.ª ronda | partido de vuelta MIÉRCOLES20 DE MAYO DE 2026


    FINAL FOUR

    Semifinales | partido de ida DOMINGO 24 DE MAYO DE 2026

    Semifinales | Partido de vuelta MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2026

    Final | partido de ida DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2026

    Final | Partido de vuelta MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DE 2026

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  • FECHAS DE LOS PLAYOFFS

    Partidos de ida | SÁBADO 9 DE MAYO DE 2026

    Partidos de vuelta | SÁBADO 16 DE MAYO DE 2026

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