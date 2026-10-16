En el partido adelantado del viernes de la séptima jornada de la Serie B, el Hellas Verona de Marco Baroni y el Catanzaro de Giorgio Gorgone empatan 2-2. Con el punto de hoy, el Hellas Verona suma 8 puntos en la clasificación, mientras que el Catanzaro llega a los 4.





Para los locales, se trata de un pequeño tropiezo que frena su carrera hacia los puestos de cabeza, mientras que para los visitantes este empate supone una bocanada de aire, sobre todo para Gorgone, cuyo puesto habría estado seriamente en peligro en caso de derrota.













Quien podría correr peligro ahora, en cambio, es el propio Baroni. Según escribe Luca Cilli en X, el Verona analizará la situación de su entrenador. Si el club decide valorar a otros técnicos, entre los perfiles que podría tener en cuenta figuran Davide Ballardini y Paolo Zanetti.



