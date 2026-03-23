Serie B, Donadoni, a punto de ser destituido en el Spezia: D'Angelo, listo para volver

Roberto Donadoni corre el riesgo de ser destituido en el Spezia.





Tras la derrota por 3-1 sufrida el sábado por la tarde en el campo del Juve Stabia, el club de Liguria se inclina por cambiar de entrenador.

El equipo se encuentra en la zona de descenso, en el tercer puesto por la cola, con 30 puntos (al igual que el penúltimo, el Reggiana) acumulados en 32 jornadas de la Serie B, a seis jornadas del final de la temporada regular.

La zona de play-out está solo un punto por encima, mientras que la zona de salvación se encuentra a 4 puntos.



