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Serie B: así fue el debut de Ashley Cole con el Cesena: derrota por 3-0 en Mantua

El nuevo entrenador inglés debuta en la segunda división italiana, en el partido entre semana correspondiente a la 31.ª jornada.

La Serie B sale al campo para la jornada entre semana correspondiente a la 31.ª jornada, aunque el Catanzaro-Modena se ha aplazado hasta una fecha aún por determinar debido a la alerta meteorológica en Calabria.

El Palermo empata 2-2 en casa ante el Juve Stabia: tras los goles de penalti de Leone y Pohjanpalo, se produce otro intercambio de goles entre Bani y Mosti. 

El equipo rosanero, entrenado por Filippo Inzaghi, se mantiene cuarto en la clasificación con 58 puntos, a seis del segundo, el Monza, que empata 0-0 en el campo del Reggiana, y a nueve del líder, el Venezia, que vence 3-1 al Padova con goles de Svoboda, Doumbia y Pérez. 

Gracias a un penalti de Saporiti en el minuto 96, el Empoli arranca un empate en el campo del Spezia, que se había adelantado con un gol de Artistico en el minuto 69.

  • EL ESTRENO DE COLE CON EL CESENA

    La aventura de Ashley Cole en el banquillo del Cesena empieza con dificultades. Tras sustituir al técnico Michele Mignani (destituido tras el empate a 2-2 en casa ante el Frosinone), el entrenador inglés debuta en el campo del Mantova, que se adelantó en el minuto 6 gracias a un gol en propia puerta de Zaro.

    En la segunda parte, tres jugadores del Cesena (Guidi, Ciofi y Piacentini) reciben tarjetas amarillas y el Mantova dobla la ventaja con Meroni en el minuto 58. 

    Cole intenta darle otra oportunidad al partido con cinco cambios: Cerri por Vrioni en el minuto 60, Bastoni y Olivieri por Ciervo y Corazza en el 63, y Amoran y Bisoli por Piacentini y Francesconi en el 75. 

    Pero en el tercer minuto de descuento, Mancuso sentenció el 3-0 a favor del Mantova, que suma 34 puntos en la clasificación, mientras que el Cesena se queda con 40, en octava posición, en la zona de play-off.

    La alineación del Cesena (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Suplentes: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Entrenador: Cole.

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  • LOS RESULTADOS

    Palermo-Juve Stabia 2-2

    Mantova-Cesena 3-0

    Reggiana-Monza 0-0 

    Spezia-Empoli 1-1 

    Venecia-Padova 3-1 

  • MIÉRCOLES

    19:00

    Frosinone-Bari

    20:00

    Avellino-Sudtirol

    Carrarese-Sampdoria

    Pescara-Entella

  • LA CLASIFICACIÓN

    Venecia 67

    Monza 64

    Frosinone 59

    Palermo 58

    Catanzaro 52

    Módena 47

    Juve Stabia 42

    Cesena 40

    Sudtirol 38

    Avellino 36

    Padua 34

    Mantova 34

    Empoli 33

    Carrarese 33

    Sampdoria 31

    Entella 31

    Bari 31

    Spezia 30

    Reggiana 30

    Pescara 26

    Los dos primeros equipos de la clasificación ascienden directamente a la Serie A.

    La otra plaza de ascenso se decide en los play-offs entre los equipos que ocupan las posiciones 3.ª a 8.ª, pero la diferencia de puntos entre el 3.º y el 4.º no debe ser superior a 14 puntos.

    Los tres últimos equipos de la clasificación descienden directamente a la Serie C.

    El otro descenso se decide en los play-outs entre el penúltimo y el antepenúltimo si la diferencia no supera los 4 puntos.

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