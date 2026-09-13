La cuarta jornada de la Serie B se cerró con los dos últimos partidos del programa. En Irpinia, el duelo entre dos exleyendas del Milan, Alessandro Nesta y Filippo Inzaghi, respectivamente en los banquillos de Avellino y Palermo, terminó con empate 1-1. Los locales se adelantaron con Cheddira en el 60', tras una asistencia de Russo, y Johnsen empató tres minutos después para el Palermo, tras una asistencia de Pohjanpalo. Con este resultado, el Palermo mantiene el liderato de la clasificación, con 10 puntos, fruto de tres victorias y del primer empate de la temporada, el de hoy. El Avellino, en cambio, es cuarto con 7 puntos, junto a Padova, Modena y Ascoli.