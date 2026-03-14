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Serie A, valor de las plantillas: el Como es el que más crece, la Juventus es el único grande que baja

Análisis de la evolución del valor de las plantillas de los equipos de la máxima categoría del fútbol italiano

El proyecto del Como, respaldado por los hermanos Hartono con una inversión total de unos 390 millones de euros, sigue dando que hablar tanto dentro como fuera del campo. El objetivo es ambicioso: construir en la provincia un modelo futbolístico avanzado, capaz de integrar deporte, turismo, moda, medios de comunicación y estilo de vida. Un ecosistema que va más allá del fútbol, pero que, inevitablemente, parte del terreno de juego.

Los resultados deportivos parecen confirmar la idoneidad del camino emprendido. La actual cuarta posición en la Serie A ya es una primera señal. También los datos sobre la valoración de las plantillas refuerzan esta interpretación: según el análisis de los datos de Football Benchmark, a través de un estudio en profundidad de La Gazzetta dello Sport, el Como es el equipo entre los siete primeros de la liga que ha registrado el mayor crecimiento en el valor total de la plantilla desde el inicio de la temporada.

Entre septiembre y febrero, el valor estimado de los jugadores pasó de 268 a 328 millones de euros, con un incremento de 60 millones.Inmediatamente por detrás se sitúa el Inter (+50 millones, de 693 a 743), mientras que el Milan sube 26 millones hasta alcanzar los 534. También crecen el Atalanta (+18 millones, hasta 405), la Roma (+17 millones, hasta 407) y el Nápoles (+12 millones, hasta 436). El único grande que registra un descenso es la Juventus, que pierde 15 millones, pasando de 658 a 643.

  • CÓMO SE CALCULAN LOS VALORES

    Las estimaciones proceden de la herramienta Player Valuation Tool de Football Benchmark, basada en un modelo de regresión lineal desarrollado a partir del análisis de miles de traspasos internacionales. El sistema tiene en cuenta variables como la edad, la posición, la fecha de vencimiento del contrato, la nacionalidad, el rendimiento individual y con la selección nacional, la disciplina en el campo y el potencial mediático y comercial.

    Los valores se actualizan cuatro o cinco veces por temporada y se refieren a futbolistas que hayan disputado al menos 450 minutos en los últimos doce meses. En el análisis se han excluido los jugadores con minutos insuficientes en la última actualización de febrero y los que participaron en el mercado de enero. Para los jugadores que quedarán libres en junio se ha mantenido el valor de inicio de temporada, con el fin de aislar el impacto del rendimiento deportivo del mero vencimiento del contrato.

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  • COMO: JÓVENES Y OBSERVACIÓN DE TALENTOS

    El crecimiento del Como se debe principalmente a la revalorización de jóvenes talentos. El caso más evidente es el de Nico Paz, cuya valoración ha pasado de 48 a 74 millones en pocos meses. El club lo compró en 2024 al Real Madrid por 6 millones, con una cláusula que permite al club español volver a ficharlo por 10 millones este año o por 11 en 2027.

    Operación similar en el caso de Ramón, por el que se pagaron 2,5 millones y cuya valoración actual ronda los 17 millones. La propiedad indonesia sigue invirtiendo, pero con un enfoque específico: a través de una red de ojeadores estructurada se identifican perfiles jóvenes con un alto potencial de crecimiento. Un ejemplo de ello es también Baturina, de 23 años, comprado al Dinamo de Zagreb por 18 millones más bonificaciones y cuya valoración ya ha ascendido a 36 millones.

  • EL GRANDE

    Con una plantilla valorada en 743 millones, el Inter sigue siendo el equipo más rico de la liga. El presidente Beppe Marotta se ha marcado como objetivo a medio y largo plazo alcanzar la cifra simbólica de los mil millones de valor total. Los jugadores más cotizados siguen siendo Lautaro (79 millones), Bastoni (77), Barella (70) y Thuram (68), pero el crecimiento más notable es el de Pio Esposito, que ha pasado de 17 a 51 millones.

    En el Milan, liderado por Leao (73 millones) y Pulisic (57), ambos estables, destaca el aumento de valor del portero Maignan, que ha subido de 21 a 34 millones gracias también a la renovación de su contrato. También está en alza Saelemaekers, que ha pasado de 19 a 27 millones tras hacerse un hueco en el equipo entrenado por Allegri.

    El Atalanta confirma la solidez de su proyecto con once jugadores por encima de los 20 millones de valoración. Gasperini, ahora en el Roma, sigue demostrando su capacidad para revalorizar a los jugadores: entre los casos más evidentes está Wesley, que ha subido de 24 a 34 millones.

    En el Nápoles, tres jugadores superan el umbral de los 40 millones —Hojlund, McTominay y Buongiorno—, mientras que los aumentos más significativos corresponden a Neres (de 20 a 31) y Milinkovic-Savic (de 9 a 17).

    La Juventus, por su parte, es el único gran equipo que va a contracorriente. El repunte del talento Yildiz, que ha pasado de 78 a 91 millones, no basta para compensar la fuerte caída de Openda, que ha bajado de 70 a 50 millones. Además, Zhegrova ha desaparecido de los datos de febrero debido a su reducido tiempo de juego esta temporada.

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