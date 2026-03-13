Serie A: todas las alineaciones probables de la vigésimo novena jornada del campeonato

La Serie A vuelve al campo para la jornada 29 de la temporada 2025/26. La jornada comienza el viernes 13 de marzo y termina el lunes 16.

Se empieza con el Torino-Parma el viernes por la noche. El sábado le seguirán el Inter-Atalanta a las 15:00, el Nápoles-Lecce a las 18:00 y el Udinese-Juventus a las 20:45. El domingo comenzará con el Verona-Génova, continuará con el Pisa-Cagliari y el Sassuolo-Bolonia a las 15:00, con el Como-Roma a las 18:00 y terminará con el Lazio-Milán. El partido aplazado del lunes será el Cremonese-Fiorentina.