Serie A, todas las alineaciones probables de la 30.ª jornada del campeonato: ¿McTominay y Kean desde el principio? Vuelven Rabiot y Bastoni; la duda sobre el puesto de Yildiz

Quedan nueve jornadas para el final de la Serie A: comienza la 30.ª de 38, la última antes del parón dedicado a los partidos de clasificación para el Mundial de la selección italiana. Se empieza el viernes 20 de marzo con el Cagliari-Nápoles y luego el Génova-Udinese, para terminar el domingo 22 de marzo con el Fiorentina-Inter.

El Milan, segundo en la clasificación, recibe al Torino, mientras que en la lucha por la Champions, el Como, la Juventus y la Roma deben sumar los tres puntos contra el Pisa, el Sassuolo y el Lecce, respectivamente.

EL CALENDARIO

Viernes 20 de marzo

18:30 h - Cagliari-Nápoles - DAZN

20:45 h - Génova-Udinese - DAZN/Sky

Sábado 21 de marzo

15:00 h - Parma-Cremonese - DAZN

18:00 h - Milan-Torino - DAZN

20:45 h - Juventus-Sassuolo - DAZN/Sky

Domingo 22 de marzo

12:30 h - Como-Pisa - DAZN

15:00 h - Atalanta-Verona - DAZN

15:00 h - Bolonia-Lazio - DAZN

18:00 h - Roma-Lecce - DAZN/Sky

20:45 h - Fiorentina-Inter - DAZN

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión.











