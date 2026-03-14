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Serie A: todas las alineaciones previstas para la vigésimo novena jornada del campeonato

La Serie A vuelve a los terrenos de juego para la vigésimo novena jornada del campeonato: quién juega y quién no.

La Serie A vuelve a los terrenos de juego para la 29.ª jornada de la temporada 2025/26. La jornada comienza el viernes 13 de marzo y concluye el lunes 16.

Se empieza con el Torino-Parma (4-1) el viernes por la noche. El sábado le toca el turno al Inter-Atalanta a las 15:00, al Nápoles-Lecce a las 18:00 y al Udinese-Juventus a las 20:45. El domingo se abre con el Verona-Génova, continúa con el Pisa-Cagliari y el Sassuolo-Bolonia a las 15:00, con el Como-Roma a las 18:00 y termina con el Lazio-Milan. El partido aplazado del lunes es el Cremonese-Fiorentina.

  • TORINO-PARMA 4-1

    Viernes, 13 de marzo, a las 20:45

    Goles: 3' de la 1.ª parte Simeone, 20' de la 1.ª parte Pellegrino, 10' de la 2.ª parte Ilkhan, Keita (en propia puerta), 46' de la 2.ª parte Zapata

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (desde el 48' de la 2.ª parte Marianucci); Pedersen, Ilkhan (desde el minuto 30 de la segunda parte Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (desde el minuto 48 de la segunda parte Anjorin); Adams (desde el minuto 17 de la segunda parte Zapata), Simeone (desde el minuto 30 de la segunda parte Kulenovic). Entrenador: D'Aversa.

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (min. 18 de la 2ª parte Valenti), Circati; Cremaschi (desde el minuto 11 de la primera parte Britschgi) (desde el minuto 33 de la segunda parte Ondrejka), Ordóñez (desde el minuto 18 de la segunda parte Oristanio), Keita (desde el minuto 18 de la segunda parte Estévez), Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Entrenador: Cuesta.

    Árbitro: Maresca

    Amonestados: 14' de la segunda parte Ordonez, 14' de la segunda parte Del Prato, 32' de la segunda parte Strefezza, 40' de la segunda parte Kulenovic.

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  • INTER-ATALANTA

    Sábado, 14 de marzo, a las 15:00

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Entrenador: Chivu.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entrenador: Palladino.

  • NÁPOLES-LECCE

    Sábado, 14 de marzo, a las 18:00

    NÁPOLES (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Entrenador: Conte.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Entrenador: Di Francesco.

  • UDINESE-JUVENTUS

    Sábado, 14 de marzo, a las 20:45

    UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis. Entrenador: Runjaic.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Entrenador: Spalletti.

  • VERONA-GÉNOVA

    Domingo, 15 de marzo, a las 12:30

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Entrenador: Sammarco.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martín; Colombo, Vitinha. Entrenador: De Rossi.

  • Pisa-Cagliari

    Domingo, 15 de marzo, a las 15:00

    PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Aebischer, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Entrenador: Hiljemark.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodríguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. Entrenador: Pisacane.

  • SASSUOLO-BOLONIA

    Domingo, 15 de marzo, a las 15:00

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, García; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Entrenador: Grosso.

    BOLONIA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Entrenador: Italiano.

  • COMO–ROMA

    Domingo, 15 de marzo, a las 18:00

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entrenador: Fábregas.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. Entrenador: Gasperini.

  • Lazio-Milan

    Domingo, 15 de marzo, a las 20:45

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Entrenador: Sarri.

    MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. Entrenador: Allegri.

  • CREMONESE-FIORENTINA

    Lunes 16 de marzo a las 20:45

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Folino, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli. Entrenador: Nicola.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Entrenador: Vanoli.

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