Goal.com
En directo
Grafica Milan-Torino 2025-2026 CMCalciomercato

Traducido por

Serie A, Milan-Torino EN DIRECTO 3-1: ¡Un doblete letal y Fofana arrasa con los rossoneri! Simeone estuvo a punto de marcar un doblete

Sigue con nosotros EN DIRECTO el partido entre el Milan y el Torino, correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A

Jornada 30 de la Serie A


Milán-Torino 3-1

Goles: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M)

Descubre las mejores ofertas. Suscríbete a DAZN


Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    67' - Simeone, solo en el área, remata a puerta, pero Maignan realiza una parada literalmente milagrosa y desvía el balón con la pierna extendida.

    56' - ¡3-1 para el MILÁN! Fofana, solo en el área, recibe un pase de Athekame, se gira y bate a Paleari con un tiro raso que este solo puede tocar.

    54' - ¡Rabiot vuelve a poner al Milan por delante! Un pase en profundidad genial de Modric, Pulisic centra para Rabiot, que a puerta vacía no puede fallar.

    50' - Bartesaghi lo intenta de volea, el desvío resulta decisivo. El balón sale por muy poco.

    45' - Entra Athekame por Tomori, que ha recibido una tarjeta amarilla.

    SEGUNDA PARTE

    45' - ¡EMPATE DEL TORINO! Disparo de Vlasic desde el borde del área, Maignan rechaza al poste y Simeone es el más rápido y, con un remate a puerta vacía, vuelve a equilibrar el marcador.

    40' - Pedersen remata con seguridad desde el borde del área, pero Pavlovic vuelve a negarlo de cabeza. Luego se levanta la bandera, fuera de juego al inicio de la jugada.

    39' - ¡Zapata se gira en el área, Maignan lo salva todo!

    37' - ¡GOL ESPECTACULAR DE PAVLOVIC! ¡Un disparo a media altura que supera a Paleari, toca el larguero y se cuela en la portería!

    36' - Bomba de Rabiot desde lejos, Paleari responde rápido y la despeja.

    30' - Gineitis dispara desde lejos, tiro desviado, pero Maignan no se deja sorprender.

    15' - Maignan salva al Milan desviando a córner un peligroso cabezazo de Ismaijli

    13' - Centro de Pedersen, Maignan sale en falso y Vlasic está a punto de marcar a bocajarro.

    9' - El primer amonestado es Tomori, que evita el contraataque del Torino derribando a Gineitis.

    6' - Pavlovic salta más alto que nadie tras un saque de esquina: el balón sale fuera.

    3' - El Torino empieza bien, presionando alto al Milan y creando una ocasión de tiro de Gineitis que es rechazada.

    1' - ¡Comienza el partido!

    PRIMERA PARTE

    • Anuncios

  • Ficha del partido y alineaciones oficiales

    FICHA DEL PARTIDO


    Milan-Torino 3-1


    Goles: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M)


    Amonestados: Tomori 9' (M)


    Expulsados:


    MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic. Entrenador: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata (Adams 63'). Entrenador: D'Aversa.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
AC Milán crest
AC Milán
MIL