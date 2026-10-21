Serie A, los árbitros de la 8.ª jornada: Colombo dirigirá el Napoli-Roma y Mariani, el Inter-Fiorentina. Todas las designaciones de Orsato

La AIA (Asociación Italiana de Árbitros) ha dado a conocer las designaciones para la 8.ª jornada de la Serie A 2026/27. Hay dos grandes partidos programados y Orsato ha decidido asignar el Napoli-Roma a Andrea Colombo, de Como. El otro duelo importante es el Inter-Fiorentina, asignado a Mariani, uno de los árbitros más experimentados disponibles. Estas son todas las designaciones.



