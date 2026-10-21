La AIA (Asociación Italiana de Árbitros) ha dado a conocer las designaciones para la 8.ª jornada de la Serie A 2026/27. Hay dos grandes partidos programados y Orsato ha decidido asignar el Napoli-Roma a Andrea Colombo, de Como. El otro duelo importante es el Inter-Fiorentina, asignado a Mariani, uno de los árbitros más experimentados disponibles. Estas son todas las designaciones.
Serie A, los árbitros de la 8.ª jornada: Colombo dirigirá el Napoli-Roma y Mariani, el Inter-Fiorentina. Todas las designaciones de Orsato
TORINO - MONZA, viernes 23/10 a las 20:45 h
ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI - BOLOGNA, sábado 24/10 a las 15:00
BONACINA
CECCONI – VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
Como-Sassuolo, sábado 24/10 a las 15:00
DI MARCO
MORO – CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
NAPOLI - ROMA, sábado 24/10 a las 18:00 h.
COLOMBO
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
Lazio-Parma, sábado 24/10 a las 20:45
ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
Inter - Fiorentina, domingo 25/10, 12:30 h.
MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
Atalanta - Frosinone, domingo 25/10 a las 15:00 h.
MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
IV: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
Genoa - Venezia, domingo 25/10 a las 15:00.
SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
LECCE - JUVENTUS. Domingo 25/10, 18:00 h.
MARESCA
MONDIN - BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
Udinese - Milan. Domingo 25/10, a las 20:45 h.
MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
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