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Mariani Colombo arbitriGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Serie A, los árbitros de la 8.ª jornada: Colombo dirigirá el Napoli-Roma y Mariani, el Inter-Fiorentina. Todas las designaciones de Orsato

Serie A
Torino vs Monza
Torino
Monza
Cagliari vs Bologna
Cagliari
Bologna
Como vs Sassuolo
Como
Sassuolo
SSC Nápoles vs Roma
SSC Nápoles
Roma
Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913
Atalanta vs Frosinone
Atalanta
Frosinone
Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus
Udinese vs AC Milán
Udinese
AC Milán
Sassuolo vs Lazio
Roma vs Cagliari
Torino vs Como
Venezia vs Inter Milán
Venezia
Inter Milán
AC Milán vs Bologna
Parma Calcio 1913 vs Udinese
Monza vs SSC Nápoles
Génova vs Juventus
Génova
Inter Milán vs Fiorentina
Fiorentina

Todas las decisiones arbitrales de la 8.ª jornada de liga

La AIA (Asociación Italiana de Árbitros) ha dado a conocer las designaciones para la 8.ª jornada de la Serie A 2026/27. Hay dos grandes partidos programados y Orsato ha decidido asignar el Napoli-Roma a Andrea Colombo, de Como. El otro duelo importante es el Inter-Fiorentina, asignado a Mariani, uno de los árbitros más experimentados disponibles. Estas son todas las designaciones.


  • TORINO - MONZA, viernes 23/10 a las 20:45 h

    ZANOTTI

    LO CICERO – LAGHEZZA

    IV:      MASSA

    VAR:     MASSIMI

    AVAR:      CAMPLONE

  • CAGLIARI - BOLOGNA, sábado 24/10 a las 15:00

    BONACINA

    CECCONI – VECCHI

    IV:      LA PENNA

    VAR:     VOLPI

    AVAR:      DI PAOLO

  • Como-Sassuolo, sábado 24/10 a las 15:00

    DI MARCO

    MORO – CORTESE

    IV:       COLLU

    VAR:      PICCININI

    AVAR:       FABBRI

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  • NAPOLI - ROMA, sábado 24/10 a las 18:00 h.

    COLOMBO

    BINDONI – ROSSI M.

    IV:     SACCHI J.L.

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:     MERAVIGLIA

  • Lazio-Parma, sábado 24/10 a las 20:45

    ARENA

    CECCON – CEOLIN

    IV:      DOVERI

    VAR:     SANTORO

    AVAR:    MAZZOLENI

  • Inter - Fiorentina, domingo 25/10, 12:30 h.

    MARIANI

    ALASSIO – ROSSI C.

    IV:     ZUFFERLI

    VAR:     FABBRI

    AVAR:      SANTORO

  • Atalanta - Frosinone, domingo 25/10 a las 15:00 h.

    MARINELLI

    BACCINI – ROSSI L.

    IV:     PAIRETTO

    VAR:     DIONISI

    AVAR:     GARIGLIO

  • Genoa - Venezia, domingo 25/10 a las 15:00.

    SOZZA

    PASSERI – TRINCHIERI

    IV:     MARCHETTI

    VAR:     DI PAOLO

    AVAR:       PRONTERA

  • LECCE - JUVENTUS. Domingo 25/10, 18:00 h.

    MARESCA

    MONDIN - BARONE

    IV:       FELICIANI

    VAR:      PATERNA

    AVAR:      BARONI

  • Udinese - Milan. Domingo 25/10, a las 20:45 h.

    MARCENARO

    COLAROSSI – COSTANZO

    IV:     AYROLDI

    VAR:    PEZZUTO

    AVAR:      AURELIANO